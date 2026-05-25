Pondelok25. máj 2026, meniny má Urban, zajtra Dušan

Extrémne horúčavy zabíjali v Indii: Za jediný deň zomrelo najmenej 16 ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Channi Anand)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NAÍ DILLÍ - Pri teplotách miestami presahujúcimi 45 stupňov Celzia zomrelo v indickom štáte Telangana počas jediného dňa najmenej 16 ľudí v dôsledku extrémnych horúčav, informovali v nedeľu domáce médiá. Informuje o tom agentúra DPA.

Úrady pripísali úmrtia súčasnej vlne horúčav, uviedli médiá s odvolaním sa na ministra financií tohto juhoindického štátu Ponguletiho Srinivasu Reddyho. Všetky prípady boli zaznamenané už v piatok. Týchto 16 ľudí však nezomrelo len priamo na úpal, citoval denník The Times of India miestneho zdravotníckeho predstaviteľa. Niektorí z nich trpeli aj inými zdravotnými problémami, najmä starší ľudia.

Veľké časti Indie už niekoľko dní sužuje vlna horúčav. Vysoké teploty pritom nie sú v tomto období roka nezvyčajné. Meteorologický úrad však informoval, že v niektorých oblastiach krajiny vrátane metropolitnej oblasti Naí Dillí boli teploty až o päť stupňov Celzia „nad normálom“. V sobotu namerali najvyššiu dennú teplotu v regióne Vidarbha na východe štátu Maháraštra, kde dosiahla 47,1 stupňa Celzia.

Úrady vydávajú výstrahy pred vlnou horúčav vtedy, keď očakávajú maximálnu teplotu najmenej 40 stupňov v nížinách a aspoň 30 stupňov vo vyšších nadmorských výškach. Vlna horúčav bude v niektorých častiach krajiny pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Meteorológovia na pondelok opäť predpovedajú teplotu v hlavnom meste dosahujúcu až 43 stupňov Celzia.

Viac o téme: HorúčavyObeteIndia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Marco Rubio
Obchodná dohoda medzi USA a Indiou: Rubio očakáva skorý podpis
Zahraničné
FOTO Brutálny BOMBOVÝ útok na
Brutálny BOMBOVÝ útok na vlak s vojakmi: Na mieste rátajú 24 mŕtvych a 50 ďalších ľudí bojuje o život!
Zahraničné
Americký minister zahraničných vecí
USA a India posilňujú vzťahy: Rubio pozval premiéra Módího do Bieleho domu
Zahraničné
Ulice aj obchody zívajú
Ulice aj obchody zívajú prázdnotou: Indiu sužuje neznesiteľná vlna horúčav
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Róby z Miss Czech Republic 2026: Jaromír Jágr s priateľkou zažiarili, očarila aj Daniela Brzobohatá
Róby z Miss Czech Republic 2026: Jaromír Jágr s priateľkou zažiarili, očarila aj Daniela Brzobohatá
Feminity TV
Kinga Puhová prehovorila o partnerovi: Prvý darček od neho nosí dodnes pri srdci
Kinga Puhová prehovorila o partnerovi: Prvý darček od neho nosí dodnes pri srdci
Feminity TV
Tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič: Veľká škoda, mali sme kontrolovaný zápas
Tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič: Veľká škoda, mali sme kontrolovaný zápas
Basketbal

Domáce správy

Simulantom sa končia zlaté
Simulantom sa končia zlaté časy: Špekulanti dostali od štátu po prstoch, obrovská zmena pri PN-kách, ktorú pocítia!
Domáce
Doprava v Bratislave ihneď
Doprava v Bratislave ihneď ráno KOLABUJE: Nehoda v tuneli Sitina, rastie veľká kolóna áut!
Domáce
Robert Fico
V pondelok sa zídu traja najvyšší ústavní činitelia,stretnutie inicioval premiér
Domáce
Bratislava: Nehoda v tuneli Sitina smerom do Petržalky spôsobila dlhé kolóny, uzavreli ľavý pruh
Bratislava: Nehoda v tuneli Sitina smerom do Petržalky spôsobila dlhé kolóny, uzavreli ľavý pruh
Bratislava

Zahraničné

FOTO Predseda hlavnej tureckej opozičnej
Napätie v Turecku eskaluje: Súd zbavil funkcie lídra opozície, polícia so slzotvorným plynom vtrhla do centrály
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež bude mať zásadné vyhlásenie k rozvoju umelej inteligencie
Zahraničné
Extrémne horúčavy zabíjali v
Extrémne horúčavy zabíjali v Indii: Za jediný deň zomrelo najmenej 16 ľudí
Zahraničné
Väzni obsadili strechu väznice
Väzni obsadili strechu väznice vo Venezuele: Kričali, že ich mučia! Z budovy stúpal dym
Zahraničné

Prominenti

Matthew Perry
Prehovorila matka seriálového Chandlera: Nové mrazivé detaily z jeho smrti! Vie, kto je na vine!
Zahraniční prominenti
Farma 17: Lásky z
Farma 17: Lásky z reality šou nevydržali! Zostal už len jeden pár, a ten by nikto nečakal...
Domáci prominenti
Vážne chorá superstaristka prehovorila:
Vážne chorá superstaristka prehovorila: Takéto plány do budúcna čakal málokto!
Domáci prominenti
Jiřina Švorcová
Česká herečka podviedla manžela: Takto sa jej to vrátilo!
Osobnosti

Zaujímavosti

Šokujúci objav vedcov: Zistili,
Šokujúci objav vedcov: Zistili, kto mal sex na Zemi ako prvý! Nebol to Adam ani Eva
Zaujímavosti
FOTO Vodičov čaká nezvyčajné prekvapenie:
Vodičov čaká nezvyčajné prekvapenie: Na kruháči sa objavia OBROVSKÉ monštrá! TOTO neprehliadnete
Zaujímavosti
Pozor, možno varíte celý
Pozor, možno varíte celý život zle: Takto znejú rady odborníčky, jednu častú vec v kuchyni neodporúča vôbec!
vysetrenie.sk
Nová štúdia vás poriadne
Nová štúdia vás poriadne prebudí: Koľko musíme cvičiť týždenne? Je to omnoho viac, ako si myslíte
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
S únavou môžete bojovať efektívnejšie: Populárnu kávu nahrádza tento trend
hashtag.sk
Oplatí sa životné poistenie?
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!
openiazoch.sk
Zdroj: Getty Images
Nový beauty trend dorazil aj na Slovensko: Ako na krásne hnedé telo aj bez opaľovania?
feminity.sk
Ak máte viac ako
Slováci teraz môžu vyskúšať veľkú novinku: Počuli ste už o nej aj vy?
Domáce

Ekonomika

Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Bočné príjmy v roku 2026: Kedy ich treba zdaňovať? Pozor na prísne pravidlá! (poradňa)
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Premýšľate nad sťahovaním? Tieto európske krajiny budú do roku 2030 najbohatšie!
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Projekt, aký na Slovensku nemá obdobu: V Bratislave začínajú stavať Kampus zdravia a športu za desiatky miliónov! (foto)
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!
Dôležitá otázka trápi aj Slovákov: Oplatí sa zostať doma? Brusel rieši zásadný problém!

Šport

MS V HOKEJI 2026 Výsledok je pre nás až príliš krutý: Ohlasy Slovákov po prehre s Kanadou
MS V HOKEJI 2026 Výsledok je pre nás až príliš krutý: Ohlasy Slovákov po prehre s Kanadou
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Tretina hrôzy pre Slovensko! Vyrovnaný zápas premenila Kanada na gólostroj
MS V HOKEJI 2026 Tretina hrôzy pre Slovensko! Vyrovnaný zápas premenila Kanada na gólostroj
MS v hokeji
VIDEO Nepríjemný moment pre Stanislava Lobotku, Obert šokoval AC Miláno a prispel k pohrome
VIDEO Nepríjemný moment pre Stanislava Lobotku, Obert šokoval AC Miláno a prispel k pohrome
Serie A
Poriadna facka na konci sezóny: Dávid Hancko dostal s Atléticom krutú nakladačku
Poriadna facka na konci sezóny: Dávid Hancko dostal s Atléticom krutú nakladačku
La Liga

Auto-moto

Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Automobilka JAC oficiálne na Slovensku. Kompletná ponuka modelov od začiatku
Novinky
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
NDS pokračuje vo vylepšovaní vozovky na diaľnici D1 pri Prešove
Ekonomika
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
FOTO: Horúce novinky Volkswagen ID.3 Neo a ID. Polo GTI už na Slovensku
Novinky
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Štartuje 500 km SLOVENSKÝCH 2026: ikonické autá z celého sveta na našich cestách: Tu sú miesta, kde ich nájdete
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Z domu alebo kancelárie? Nové dáta ukazujú tvrdú pravdu o tom, kde ľudia naozaj pracujú efektívnejšie
Prostredie práce
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Firmy tajne sledujú kandidátov na sociálnych sieťach: Toto vás môže stáť vysnívanú prácu bez toho, aby ste to tušili
Hľadám prácu
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
HR manažéri priznali, čo ich okamžite odradí na pohovore. Tieto chyby vás môžu pripraviť o prácu za pár minút
Pracovný pohovor
Šokujúca predpoveď trhu práce: Týchto 7 pracovných pozícií môže do roku 2030 úplne zmiznúť. Je medzi nimi aj vaša?
Šokujúca predpoveď trhu práce: Týchto 7 pracovných pozícií môže do roku 2030 úplne zmiznúť. Je medzi nimi aj vaša?
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Najrýchlejšia bábovka ku káve: Suroviny zmiešam v jednej mise a dám piecť.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Obyčajný makový závin? Stačí pridať višne a vznikne koláč, po ktorom sa len zapráši.
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Mäkké domáce hotdogové rožky, ktoré chutia lepšie než z obchodu!
Sendviče a bagety
Nemáte bazalku? Ingrediencie, z ktorých urobíte luxusné pesto
Nemáte bazalku? Ingrediencie, z ktorých urobíte luxusné pesto
Rady a tipy

Technológie

Rusko po 25 rokoch vracia na more jadrového obra. Krížnik Admirál Nachimov má niesť aj Zirkony
Rusko po 25 rokoch vracia na more jadrového obra. Krížnik Admirál Nachimov má niesť aj Zirkony
Vojenská technika
Vypnúť telefón už nemusí stačiť. Vedci ukázali nový typ sledovania, pri ktorom ťa WiFi rozpozná aj bez mobilu vo vrecku
Vypnúť telefón už nemusí stačiť. Vedci ukázali nový typ sledovania, pri ktorom ťa WiFi rozpozná aj bez mobilu vo vrecku
Správy
Tieto nové funkcie v Samsung telefónoch ti pomôžu ochrániť súkromie. Cudzí človek vedľa teba už len tak neuvidí, čo robíš na mobile
Tieto nové funkcie v Samsung telefónoch ti pomôžu ochrániť súkromie. Cudzí človek vedľa teba už len tak neuvidí, čo robíš na mobile
Bezpečnosť
Vedci posilnili jeden proteín a starý organizmus zvládal záťaž lepšie. Výsledky ukazujú, ako tichý zápal súvisí so starnutím
Vedci posilnili jeden proteín a starý organizmus zvládal záťaž lepšie. Výsledky ukazujú, ako tichý zápal súvisí so starnutím
Veda a výskum

Bývanie

Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, no domáci získali výhľad ako na dovolenke
Spredu anonymný dom, no zozadu už iný svet. Nie každý by tu chcel stavať, no domáci získali výhľad ako na dovolenke
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Dali sa kúpiť asi všade, no dnes sú už za zenitom. Tieto posteľné obliečky robia vašu spálňu zastaranou a nemodernou
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Pred chvíľou ste upratali a zasa je v obývačke chaos? 5 produktov, ktoré vám pomôžu udržať poriadok a organizáciu
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie
Už zvonku vyzerá úžasne, a to ste nevideli vnútro. Radikálny zásah zmenil storočný dom na perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Ako premeniť balkón na paradajkový raj? Stačí sa držať týchto zásad
Záhrada
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Nebojte sa využiť polotieň na záhrade. Tieto druhy zeleniny v ňom bez problémov porastú!
Zelenina a ovocie
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Väčšina ľudí zapaľuje drevo nesprávne, hovorí kachliar Vladimír. Robíte to takto aj vy? Zbytočne ničíte pec
Vykurovanie
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Mastné fľaky na stene? 5 jednoduchých a lacných spôsobov, ako ich vyčistiť
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby z Miss Czech Republic 2026: Jaromír Jágr s priateľkou zažiarili, očarila aj Daniela Brzobohatá
Feminity TV
Róby z Miss Czech Republic 2026: Jaromír Jágr s priateľkou zažiarili, očarila aj Daniela Brzobohatá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Simulantom sa končia zlaté
Domáce
Simulantom sa končia zlaté časy: Špekulanti dostali od štátu po prstoch, obrovská zmena pri PN-kách, ktorú pocítia!
Doprava v Bratislave ihneď
Domáce
Doprava v Bratislave ihneď ráno KOLABUJE: Nehoda v tuneli Sitina, rastie veľká kolóna áut!
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina volá
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina volá po razantnej odpovedi: Po útokoch chce mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady OSN
Máte prehľad o aktuálnych
Domáce
Máte prehľad o aktuálnych udalostiach? Otestujte sa v KVÍZE: Na koľko otázok poznáte odpoveď?

Ďalšie zo Zoznamu