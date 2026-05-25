Extrémne horúčavy zabíjali v Indii: Za jediný deň zomrelo najmenej 16 ľudí

NAÍ DILLÍ - Pri teplotách miestami presahujúcimi 45 stupňov Celzia zomrelo v indickom štáte Telangana počas jediného dňa najmenej 16 ľudí v dôsledku extrémnych horúčav, informovali v nedeľu domáce médiá. Informuje o tom agentúra DPA.
Úrady pripísali úmrtia súčasnej vlne horúčav, uviedli médiá s odvolaním sa na ministra financií tohto juhoindického štátu Ponguletiho Srinivasu Reddyho. Všetky prípady boli zaznamenané už v piatok. Týchto 16 ľudí však nezomrelo len priamo na úpal, citoval denník The Times of India miestneho zdravotníckeho predstaviteľa. Niektorí z nich trpeli aj inými zdravotnými problémami, najmä starší ľudia.
Veľké časti Indie už niekoľko dní sužuje vlna horúčav. Vysoké teploty pritom nie sú v tomto období roka nezvyčajné. Meteorologický úrad však informoval, že v niektorých oblastiach krajiny vrátane metropolitnej oblasti Naí Dillí boli teploty až o päť stupňov Celzia „nad normálom“. V sobotu namerali najvyššiu dennú teplotu v regióne Vidarbha na východe štátu Maháraštra, kde dosiahla 47,1 stupňa Celzia.
Úrady vydávajú výstrahy pred vlnou horúčav vtedy, keď očakávajú maximálnu teplotu najmenej 40 stupňov v nížinách a aspoň 30 stupňov vo vyšších nadmorských výškach. Vlna horúčav bude v niektorých častiach krajiny pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Meteorológovia na pondelok opäť predpovedajú teplotu v hlavnom meste dosahujúcu až 43 stupňov Celzia.