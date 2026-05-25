Kuba dostala zásielku ryže, ktorú jej darovala Čína

HAVANA - Kuba v nedeľu oznámila, že do prístavu v Havane dorazila zásielka 15.000 ton ryže, ktorú jej darovala Čína. Ide o prvú časť z celkovo 60.000 ton tejto obilniny, ktoré má Peking podľa svojho sľubu darovať ostrovnému štátu, keďže čelí vážnemu nedostatku potravín. Informuje o tom agentúra AFP.
„Tento ušľachtilý prejav solidarity sa dostane k miliónom spotrebiteľov vo všetkých provinciách a v osobitnej obci Isla de la Juventud (Ostrov mládeže), ako aj do našich zdravotníckych a vzdelávacích inštitúcií,“ napísal kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel na sieti X. Komunistická karibská krajina je od roku 1962 pod americkým obchodným embargom, ktoré je často uvádzané ako príčina nedostatku potravín a liekov, pripomína AFP. V januári prestala dostávať ropu od svojho spojenca Venezuely po zmene americkej politiky voči tejto krajine a USA zároveň pohrozili sankciami každému, kto by jej surovinu predával. Tento krok Spojených štátov výrazne zhoršil výpadky elektriny, ktoré Kubu dlhodobo trápia.
„Srdečné puto priateľstva a spolupráce, ktoré nás spája, sa v kľúčových momentoch ešte posilňuje,“ napísal Díaz-Canel v súvislosti s dodávkou ryže. Čínsky veľvyslanec v kubánskej televízii uviedol, že 60.000 ton ryže predstavuje „najväčšiu potravinovú pomoc“ Pekingu tomuto ostrovnému štátu za posledné roky. Začiatkom minulého týždňa Čína odsúdila rozhodnutie USA obžalovať bývalého kubánskeho prezidenta Raúla Castra v súvislosti so zostrelením lietadiel v roku 1996. Obvinenia voči 94-ročnému niekdajšiemu vodcovi vyvolali špekulácie o tom, že americký prezident Donald Trump sa bude snažiť o zmenu režimu v krajine. Peking preto vyzval Washington, aby prestal voči Havane využívať sankcie a rôzne právne nástroje.