Prehovorila matka seriálového Chandlera: Nové mrazivé detaily z jeho smrti! Vie, kto je na vine!

USA - Matka zosnulého herca Matthew Perry, Suzanne Morrison, otvorene prehovorila o bolesti po strate syna aj o sklamaní z jeho osobného asistenta Kennetha Iwamasa. Vo vyhlásení pre súd, ktoré získal magazín PEOPLE, tvrdí, že muž, ktorému rodina dôverovala, namiesto pomoci podporoval Perryho závislosť.

Herec zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov. Jeho telo našli v jacuzzi pri jeho dome a podľa vyšetrovania bola príčinou smrti akútna otrava ketamínom.

Kenneth Iwamasa sa v roku 2024 priznal k obvineniu zo sprisahania za účelom distribúcie ketamínu, ktorý viedol k Perryho smrti. Podľa amerického ministerstva spravodlivosti opakovane podával hercovi injekcie ketamínu, hoci nemal žiadne medicínske vzdelanie. V deň Perryho smrti mu údajne aplikoval viacero dávok drogy.

V dokumentoch súdu sa uvádza aj šokujúca veta, ktorú mal Perry povedať krátko pred smrťou: „Pichni mi veľkú dávku.“ Následne mal asistenta požiadať, aby pripravil vírivku. Potom už len  našiel herca bez známok života tvárou dole vo vode.

Suzanne Morrison vo svojej emotívnej výpovedi uviedla, že rodina verila, že Iwamasa chápe Perryho dlhoročný boj so závislosťou. Jeho hlavnou úlohou vraj malo byť chrániť herca a pomáhať mu zostať „čistým“.

„Namiesto toho podporoval nelegálne užívanie drog, zabezpečoval dodávateľov a vpichoval drogy do Matthewovho tela, hoci na to vôbec nebol kvalifikovaný,“ napísala. Dodala, že nebezpečenstvo bolo podľa nej očividné pre každého.

Napriek tomu po Perryho smrti Iwamasa ostával v kontakte s rodinou. Zronená matka tvrdí, že jej posielal piesne, kreslil mapky na cintorín a upozorňoval ju na dúhy, ktoré boli vraj Matthewovým obľúbeným symbolom. Podľa nej sa však správal, akoby bol „ten dobrý“, ktorý sa herca snažil zachrániť.

Vo vyhlásení opísala aj bolestivé momenty po synovej smrti. Spomínala, ako médiá obkľúčili dom a vrtuľníky krúžili nad pozemkom, aby získali zábery zosnulého herca. „Jedného večera bol zrazu len telom ležiacim na studenej tráve vo vlastnej záhrade,“ napísala Morrison.

Prípad Matthewa Perryho smrti viedol k obvineniu piatich ľudí. Okrem Iwamasa čelili obvineniam aj ďalší sprostredkovatelia a lekári vrátane Salvador Plasencia či Mark Chavez. Niektorí už boli odsúdení na väzenie alebo domáce väzenie za distribúciu ketamínu.

Suzanne Morrison na záver priznala, že žiadny rozsudok jej syna nevráti. „Neexistuje nič také ako uzavretie bolesti. Každá matka, ktorá prišla o dieťa, vie, že táto bolesť nikdy nezmizne,“ odkázala.

Ďalšie zo Zoznamu