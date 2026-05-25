Pápež bude mať zásadné vyhlásenie k rozvoju umelej inteligencie

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. v pondelok prednesie svoje dlho očakávané vyhlásenie o umelej inteligencii (AI), ktorým bude reagovať na etické a spoločenské výzvy spojené s rýchlym rozvojom tejto technológie na celom svete. Osobne sa zúčastní na prezentácii encyklického listu Magnifica humanitas vo Vatikáne, informuje agentúra AFP.
Okrem predstaviteľov Svätej stolice sa na podujatí zúčastnia aj odborníci, vrátane spoluzakladateľa amerického startupu Anthropic, ktorý patrí medzi kľúčových hráčov vo svete AI. Táto spoločnosť sa súdi s americkou armádou po tom, ako odmietla zmeniť svoje interné pravidlá zakazujúce používanie modelu Claude na masové sledovanie či riadenie zbraňových systémov.
Lev kritizoval preteky v oblasti vojenskej AI a povedal, že „delegovanie rozhodnutí o živote a smrti ľudí na stroje“ je „deštruktívna špirála“. Od svojho zvolenia pred rokom ako prvý americký pápež opakovane varuje pred jej nebezpečenstvami, vrátane „postupného nahrádzania reality jej simuláciou“.
Organizácia Spojených národov (OSN) tvrdí, že umelá inteligencia by mohla mať do roku 2033 hodnotu až 4,8 bilióna dolárov (viac ako štyri bilióny eur), čo by bol 25-násobný nárast za desaťročie, pričom zisky by sa sústredili v rukách úzkej skupiny. Generálny tajomník OSN António Guterres preto vlani varoval, že „okno na formovanie AI – v záujme mieru, spravodlivosti a ľudstva – sa zatvára“.
Pápež urobil z tejto témy kľúčový pilier svojho pontifikátu a venoval jej svoju prvú encykliku – dokument, ktorý určuje základy cirkevného učenia a dlhodobú diskusiu. Odborníci tvrdia, že Magnifica humanitas by mohla mať podobný vplyv ako encyklika pápeža Františka I. „Laudato Si“ z roku 2015, ktorá vyvolala reakcie po celom svete.
Vatikán vníma tento text ako rozšírenie sociálneho učenia o „ochrane ľudí v ére AI“. Dokument bol podpísaný 15. mája, v deň 135. výročia encykliky Rerum novarum Leva XIII. z roku 1891, ktorá položila základy sociálnej náuky cirkvi počas priemyselnej revolúcie. „Priemyselná revolúcia zmenila trh práce, životy ľudí, hegemóniu aj mocenské vzťahy,“ povedala Marijana Grbesová, profesorka politológie na Univerzite v Záhrebe.
Hlava katolíckej cirkvi podľa nej zdôrazní, že „dnes už nestačí len vzdelávanie“. „Je to budíček pre celú civilizáciu“, aby „používala tieto nástroje rozumne“, dodala profesorka. Zverejnenie Magnifica humanitas nadväzuje na niekoľkoročné štúdium cirkvi o technológiách AI. Predchodca Leva, pápež František, sa tejto téme venoval dlhodobo a vyzýval na reguláciu umelej inteligencie s upozornením, že môže prehlbovať nerovnosti.