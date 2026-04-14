Ďalšia smrť v Dunaji? Plakať budú všetci: Alenka dostala posledné pomazanie!

BRATISLAVA - Scény, ktoré lámu srdce. Herečka Lesana Krausková, ktorá v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje Alenku, leží v nemocnici vo vážnom stave. Jej najbližší prežívajú chvíle plné strachu a beznádeje. K jej lôžku dokonca privolali kňaza, ktorý jej udelil posledné pomazanie. Skončí sa jej príbeh tragicky?
Herečka Lesana Krausková alias Alenka Valentová patrí medzi výrazné postavy seriálu Dunaj, k vašim službám. V obchodnom dome Dunaj pracuje ako talentovaná návrhárka. Jej život výrazne ovplyvňujú dramatické udalosti druhej svetovej vojny, ktoré zasahujú aj jej najbližších. Okrem komplikovaného vzťahu so seminaristom Michalom Belanom, ktorého stvárňuje herec Peter Pecha, sa postupne zapája aj do odboja.
Momentálne Alenka však zvádza jeden z najťažších bojov svojho života. Po tom, čo ju skolil dvojitý zápal pľúc, skončila v nemocnici, kde sa jej stav rapídne zhoršuje. Liečba podľa všetkého nezaberá a lekári nedokážu jej blízkym dať jasné odpovede. Situácia je o to bolestivejšia, že pri jej lôžku stoja tí, ktorým na nej najviac záleží. Snúbenec Michal a najlepšia kamarátka Klára, ktorú hrá herečka Kristína Svarinská, sa s ňou prichádzajú rozlúčiť.
Napätie vyvrcholí vo chvíli, keď k jej posteli privolajú kňaza. Alenka totiž dostane posledné pomazanie, čo v jej okolí vyvolá ešte väčší strach z najhoršieho. V ťažkom stave navyše zažíva zvláštne vízie – vidí svoju zosnulú sestru Marínu. Práve tieto momenty vyvolávajú množstvo otázok a naznačujú, že jej osud môže byť spečatený. Nájde sa niekto, kto Alenku zachráni, alebo sa s ňou budeme musieť navždy rozlúčiť?
Už dnes večer sa presvedčíme na vlastné oči, aký osud si pre ňu pripravili tvorcovia seriálu. Nenechajte si ujsť Dunaj, k vašim službám – v utorok a vo štvrtok o 20.30 na Markíze.
