Farma 17: Lásky z reality šou nevydržali! Zostal už len jeden pár, a ten by nikto nečakal...

BRATISLAVA - Z romantík, ktoré vznikli v šou Farma 17, väčšina vzťahov po skončení natáčania nevydržala. Z pôvodných párov sú už tri minulosťou. Jedinou dvojicou, ktorá zostala spolu, je Igor a Sofia – aj keď ich začiatky neboli jednoduché.
Počas reality šou často vznikajú vzťahy, ktoré sú intenzívne, no nie vždy vydržia aj po návrate do bežného života. V sedemnástej sérii Farma vznikli niekoľko párov - Michaela Doležalová a Marián Hanousek, Dorota Androvičová a Ján Škoda, Ela Martinčeková a Richard Fabšič, ako aj Sofia Úporská a Igor Staňa.
Najviac sledovaný pár, Michaela a Marián, sa pred niekoľkými týždňami rozišiel. Miška sa k rozchodu vyjadrila veľmi úprimne na sociálnej sieti: „Je koniec. Bol to jeden z najkrajších príbehov, aké som mala. Plný smiechu, momentov, ktoré sa nedajú zopakovať, a pocitov, ktoré si ponesiem so sebou ešte veľmi dlho. Mrzí ma to. Farma mi tohto úžasného človeka mala do života dať. Ale, žiaľ, ako kamaráta. A to kamarátstvo pokaziť je nemožné.“ Podobný osud postihol aj ďalšie dvojice, ktoré si k sebe našli cestu priamo počas hry – ich vzťahy sa po skončení nakrúcania rozpadli.
Výnimkou je však pár Igor a Sofia. Hoci to medzi nimi počas Farmy nevyzeralo jednoznačne a Igor spočiatku neprejavoval veľký záujem, postupne si k sebe našli cestu mimo kamier.
Spoločne totižto na sociálnych sieťach pridávajú zamilované fotografie a dokonca aj zábery z rodinného kruhu – najnovšie sa spolu objavili na rodinnej svadbe, kde pôsobili šťastne a zamilovane. Fanúšikovia tak práve na nich pozerajú ako na posledný „prežívajúci“ vzťah z Farmy 17.
