Realita po pôrode býva krutá: Hviezda Markízy ukázala svoju postavu... Kilá navyše, strie, aj špeky!

BRATISLAVA - Laura Kulhánek Chrebetová otvorene prehovorila o zmenách, ktoré prinieslo materstvo. Po dvoch rokoch od pôrodu priznáva, že cesta späť k sebe samej nebola jednoduchá, no dnes sa vo svojom tele opäť cíti dobre.
Laura Kulhánek Chrebetová sa do povedomia verejnosti dostala vďaka markizáckej reality šou Love Island. Práve tam preskočila iskra medzi ňou a pohľadným Čechom Martinom, ktorý si ju získal prakticky okamžite. Ich vzťah si rýchlo získal sympatie divákov a napokon sa im podarilo celú šou aj vyhrať. Po návrate do reality ich však čakal skutočný život mimo kamier – a ten zvládli viac než dobre. Ich láska sa postupne prehĺbila, nasledovali zásnuby, krásna svadba a krátko na to aj radostná správa o príchode bábätka.
Dvojici sa narodil synček Matteo, ktorý už čoskoro oslávi svoje druhé narodeniny. S materstvom však, ako to býva, prichádzajú aj veľké zmeny – nielen životné, ale aj fyzické. Telo ženy sa počas tehotenstva prirodzene mení, aby sa dokázalo prispôsobiť pôrodu. Priberanie, strie či zmena postavy sú úplne bežnou súčasťou tohto obdobia. Kým niektoré ženy sa po pôrode rýchlo vrátia do pôvodnej formy, iné potrebujú viac času – a je to úplne v poriadku. Svoj úprimný pohľad na túto tému teraz zdieľala aj samotná Laura.
Bez prikrášľovania priznala, ako sa po pôrode cítila: „Úprimne, dlho som sa vo svojom tele necítila „ako ja“. Po pôrode to nebolo len o pár kilách navyše. Zrazu viac kože, špečky tam, kde predtým neboli, strie a hlavne úplne iné priority. A vtedy som na seba ani nemala kapacitu. Celý môj svet bol miminko a bolo to tak správne,” priznala. Laura sa rozhodla ukázať realitu bez filtrov a podelila sa aj o zábery svojej postavy po pôrode.
Dnes však vníma veľký posun a cíti sa oveľa lepšie: „Dnes sú to už 2 roky, a ja mám konečne pocit, že sa k sebe pomaly vraciam. Že je tam priestor venovať sa aj sebe. A že sa vo svojom tele zase cítim ako žena. Nie dokonalá. Stále mám pred sebou cestu. Ale spokojná,” priznala. Jej slová sú pre mnohé ženy povzbudením, že návrat k sebe samej je proces, ktorý si vyžaduje čas a trpezlivosť. Laura sa dnes pravidelne venuje cvičeniu a navštevuje fitko, čo je na jej aktuálnej forme vidieť. Dôležitejšie než dokonalosť je však spokojnosť – a tú, zdá sa, konečne našla.
