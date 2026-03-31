Šokujúci zvrat v Dunaji: Kamaráti odhalili pravú tvár Kristíny! Nenávisť ju zmenila na monštrum

BRATISLAVA - Kristína z Dunaja vie, že za svoje chladnokrvné činy by mohla tvrdo zaplatiť, ale pomsta za smrť milovaného Ervína degraduje jej vlastný život. Zaslepila ju bolesť. Nacistov kántri bez zľutovania... až kým jej nenastavili zrkadlo jej priatelia.

Po smrti Ervína už Kristína nie je ako predtým. Po tom, čo ho zabili Nemci, sa zavalená bolesťou a smútkom zaprisahala, že jeho smrť pomstí a s rozhodnutím neváhala ani minútu. Ako prvé sa na počudovanie všetkých zamestnala v kabarete, pretože sa v jej hlave zrodil plán. Práve tam si totiž nacisti podávali dvere a nechávali sa ovládať nielen alkoholom, ale aj zvodným pohľadom žien – aj Kristíny. Netušili, že má hrozivý plán a aj sa jej ho spočiatku darilo nemilosrdne a bez zľutovania realizovať. Keď sa jej prvýkrát podarilo usmrtiť nemeckého pohlavára, v pomste sa rozhodla ešte smelšie pokračovať. Nikto netušil, že za zdanlivou samovraždou nacistov stojí práve Kristína. Jej odchodom z kabaretu ruka v ruke s nacistami nikto nevenoval pozornosť.

Ráchel Šoltésová v úlohe Kristíny sa so zbraňou v ruke ocitla prvýkrát v živote: Keď som sa dozvedela, kam sa bude uberať Kristínin život, veľmi som sa potešila. Je to naozaj zaujímavý zvrat, je tam obrovská herecká príležitosť. So zbraňou v ruke som sa cítila zvláštne. Bolo to asi prvýkrát, čo som na niekoho mierila zbraňou, je to skutočne nepríjemný pocit, držať hlaveň pri niekoho spánkoch. Ako pre herečku je to niečo nové, ďalšia skúsenosť, s ktorou môžem do budúcna pracovať. A aký vplyv bude mať táto skúsenosť na ďalší život Kristíny, diváci postupne uvidia...a myslím, že to bude opäť veľmi zaujímavé.

Pár krát sa Kristíne ešte krutý smrtiaci ortieľ podaril, ale pri voľbe posledného nacistu stratila ostražitosť. Nevšimla si, že obeť nevypila všetok liek na spanie a keď mu priložila zbraň k tvári, Jürgen Schulz sa prebral. Zo zdesenia sa však neprebrali kamaráti Kristíny. Prvý na to, že Kristína sa stala chladnokrvnou vrahyňou, prišiel Lukáš Kudlička, vzápätí všetko pochopila aj Klára a Alenka. Nesúhlasia s tým, čo robí a vystríhajú ju, aby s tým okamžite prestala. Kristína to sľúbi a aj mame oznámi, že s prácou v kabarete - a teda i nadprácou, o ktorej Vilma netuší - skončila.

Tvorcovia seriálu o jej príbehovej linke: Na tejto Kristíninej linke demonštrujeme, ako vojna pre svoju nezmyselnosť, nespravodlivosť a zabíjanie nevinných plodila (a niekde stále plodí) ľudí vo svojom zúfalstve odhodlaných brať spravodlivosť do vlastných rúk, v duchu hesla oko za oko, zub za zub... Samozrejme, Kristínin spôsob vyrovnávania sa so stratou svojej veľkej lásky a bolesťou je extrémny a určite nie nasledovaniahodný, pretože všetci vieme, že ďalšie násilie v skutočnosti nič nezmení a prináša len ďalšiu bolesť. No domnievame sa, že tento motív zároveň otvára pre diváka zaujímavé morálne otázky a príležitosť zamyslieť sa, čoho všetkého by sme boli, alebo naopak rozhodne neboli my sami v jej situácii schopní a kde sú naše hranice toho, kam by sme v túžbe po pomste dokázali zájsť.

Nacistu, ktorého sa Kristíne nepodarilo zabiť, stvárňuje herec Adam Jančina, ktorý prišiel do seriálu už v úvode 13. série ako Sturmscharführer SS Jürgen Schulz. Práve on má na svedomí život Ervína, ktorého v boji zastrelil. Dunaj vnímam ako výnimočný projekt – už len obdobie, v ktorom sa odohráva, má obrovskú vizuálnu a atmosférickú silu. Tie roky elegancie, noblesy a galantnosti sú obdivuhodné, takže som sa na túto príležitosť úprimne tešil. S väčšinou kolegov sa poznáme z divadla, zo školy, či iných projektov, preto som mal pocit, že som prirodzene zapadol do už zabehnutého tímu,“ povedal Jančina.

Sebaistý Sturmscharführer SS Jürgen Schulz prišiel na Slovensko potlačiť povstanie. Počas bojov pri Banskej Bystrici zlikvidoval množstvo partizánov, Nemcami je oslavovaný ako hrdina a čaká ho vyznamenanie z rúk samotného prezidenta Tisa. To ešte zvyšuje jeho už beztak vysoké sebavedomie, keďže Jürgen sám seba považuje za vynikajúceho vojaka a strelca. Moja postava je pre mňa splnenou výzvou – chcel som si zahrať negatívny charakter a tvorcovia mi túto dôveru dali. Môj príchod je nekompromisný! Hneď v úvode pripravím divákov o jednu z ich obľúbených postáv, takže je jasné, že som neprišiel robiť kompromisy,“ povedal na margo svojej úlohy Jančina.


Schulz sa však zároveň cíti byť aj neodolateľným zvodcom. V kabarete naplno prejavuje záujem o subrety a pritom netuší, že sa v skutočnosti zahráva s ohňom a vystavuje sa možno ešte väčšiemu nebezpečenstvu, než na bojisku... Zabiť sa ho Kristíne síce nepodarilo, ale kto vie, ako sa nielen s ním, ale aj ďalšími hrdinami osud zahrá v pokračovaní seriálu?

