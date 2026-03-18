Všimli ste si? V Dunaji hrá dcérka slávnej modelky: Na čo minula prvú výplatu!?

BRATISLAVA - Modelka Adriana Novakov žiari šťastím. Jej dcérka Leonie má za sebou veľkú premiéru, o ktorej snívajú mnohé deti...
Adriana Novakov patrí k úspešným slovenským modelkám, no v poslednom období sa pozornosť upriamuje najmä na jej herecké úspechy. Prednedávnom sa však fanúšikom na sociálnych sieťach pochválila novinkou - v šľapajách slávnej mamy kráča aj jej dcéra Leonie. Tá si totiž vyskúšala herecký debut priamo na pľaci markizáckeho trháku Dunaj, k vašim službám. „Áno, bola som veľmi rada, keď ju zavolali do Dunaja. Síce hrala iba komparz, ale vôbec mi to nevadí,“ priznala Adriana s tým, že pre malé deti je to najmä o skúsenostiach. „Pre nich je to iba skvelé, keď sa môžu oťukať pred kamerou, potom budú oveľa prirodzenejšie,“ dodala pyšná mama, ktorá odhalila aj čo sa dialo po skončení natáčania.
Herečka totiž dcére dopriala pocit skutočnej zodpovednosti a hrdosti na vlastnú prácu. „Na konci natáčania som povedala pani, ktorá ju najala, aby peniažky dali rovno jej do ruky. Že si ich zarobila a môže si za to kúpiť, čo chce,“ prezradila Adriana. Otázkou zostáva, či Leonie pri herectve aj zostane. Plány má totiž rozmanité a jej predstavy o budúcnosti sú zatiaľ na dvoch opačných póloch. „Veľmi sa jej to páčilo, ona mi teraz stále hovorí, že by chcela byť herečka a veterinárka. Tak som zvedavá, čo si vyberie,“ smeje sa Adriana. Sama má však v prioritách jasno... A ako na celý tento šoubiznisový svet reaguje Adrianin partner? Aj to sa dozviete vo videu.
