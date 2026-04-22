Dcéra Adriany Novakov prežívala hrozné chvíle: Obrovský strach o mamu!

BRATISLAVA - Hviezdi v diváckom hite, no v súkromí ju dobehli vlastné sľuby! Herečka Adriana Novakov, ktorá v seriáli Sľub stvárňuje nekompromisnú Danu, sa v reálnom živote drží jasných pravidiel. Napriek tomu priznala situáciu, kedy ju nedodržaný sľub mrzel viac, než by si priala.
Seriál Sľub trhá rekordy sledovanosti a jednou z najvýraznejších postáv je práve Dana v podaní talentovanej Adriany Novakov. Pre herečku je téma sľubov dôležitá nielen na pľaci, ale aj v súkromí. Ako priznala pre Topky.sk, na dané slovo verí, no vyžaduje ho aj od svojho okolia. „Verím, ale veľmi ma trápi, keď ho niekto nedodrží. Keď to niekto urobí s tým, že sa mu len nechcelo, tak... nepáči sa mi to,“ hovorí otvorene Adriana. Sama však priznáva, že tiež sa jej nie vždy podarí byť stopercentnou, čo pocítila najmä pri svojej dcére. V rozhovore si herečka zaspomínala na moment, kedy práve ju nedodržaný sľub poriadne potrápil.
Novakov si užívala s Koleníkom v intímnych scénach! Ale aha, ktorého herca by chcela mať v posteli
No kým seriálová Dana patrí k ženám, ktoré si idú tvrdo za svojím, Adriana v reálnom živote bojuje s vlastnosťou, ktorú sa snaží zmeniť. „Veľakrát sa viem zapáliť pre niečo, ale mnohokrát sa mi stane, že po pár mesiacoch upustím, čo je naozaj veľká chyba. Teraz sa učím konzistencii, makať na svojich snoch, a to bola moja najväčšia Achillova päta,“ dodala na záver Novakov, ktorá to však napriek počiatočným pochybnostiam k herectvu dotiahla a svoj sen nevzdala napriek tomu, že cesta k nemu bola občas aj tŕnistá...
