Eliška a jej 5 promi tanečníkov: Koho zotrela a za čo chválila Sagana! Valábikovi sa bude štikútať

BRATISLAVA - Tanečnica Eliška Lenčešová v Let's Dance krotila tie najväčšie mená nášho šoubiznisu, no nie vždy to bola prechádzka ružovou záhradou. Čo sa dialo za zatvorenými dverami, pri kom sa na tréningoch najviac zapotila a kto bol najväčší frfloš? Tanečnica vyšla s pravdou von!
Eliška Lenčešová, za vydata Betáková, je v tanečnej šou už ostrieľanou stálicou. Pod jej rukami sa vystriedali športovci aj herci ako Boris Valábik, Jakub Jablonský, Attila Végh či Peter Sagan. Hoci si na všetkých spomína v dobrom, pri otázke, s kým bolo najviac roboty, padlo jasné meno. „Najviac práce? Borisko, pozdravujem ťa! Ale nie, on bol veľmi milý a aj sa sa snažil, ale tým, že bol najväčší... to mi aj vždy hovoril, že keď chceš ovládať kamión, tak to ide pomalšie ako ferrari...“ prezradila s úsmevom pre Topky.sk. Nie je to však jediná vec, ktorú naňho bonzla...
Úplným opakom v disciplíne bol svetový šampión Peter Sagan. „Najviac disciplinovaný bol Peťo, tým, že bol zvyknutý tvrdo trénovať, bol vždy načas, pripravený, ruksak, všetko bolo,“ vysvetľuje tanečnica. Ak by ste si však mysleli, že hviezdy na tréningoch len potili krv, mýlite sa. O zábavu núdza nebola. „Ja som mala super vtipných partnerov...“ spomína Eliška a vyslovuje konkrétne mená.
Tanečnica bez mihnutia oka priznala, kto bol v tíme najhladnejší, najzábavnejší, najviac ufrflaný najdisciplinovanejší, najmenej dochvíľny, s kým bolo najviac práce... Nech už však boli jej celebritní taneční partneri akíkoľvek, práve vďaka Let's Dance si našla priateľov na celý život. Avšak s jedným z nich je v kontakte viac, než by ste si mysleli! S ktorým slávnym fešákom si Eliška najčastejšie telefonuje?
