Von der Leyenová otvorene: Rusko a Bielorusko nesú zodpovednosť za incidenty s dronmi

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu vyhlásila, že Rusko a Bielorusko „nesú priamu zodpovednosť“ za sériu narušení vzdušného priestoru dronmi v krajinách vo východnej časti EÚ. Uviedla to v súvislosti so situáciou, keď v Litve v stredu vyhlásili pohotovosť pre hrozbu prieniku bezpilotných lietadiel. Informuje o tom agentúra AFP.
„Verejné hrozby Ruska voči našim pobaltským štátom sú úplne neprijateľné,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X. „Rusko a Bielorusko nesú priamu zodpovednosť za drony ohrozujúce životy a bezpečnosť ľudí na našom východnom krídle,“ dodala. Uviedla, že „Európa odpovie jednotne a rozhodne. Budeme pokračovať v posilňovaní bezpečnosti nášho východného krídla prostredníctvom silnej kolektívnej obrany a pripravenosti na všetkých úrovniach.“
Podľa litovskej armády bol v stredu dôvodom vyhlásenia pohotovosti objekt zachytený radarom nad územím Bieloruska, ktorý vykazoval charakteristiky bezpilotného lietadla. Následne litovské vzdušné sily aktivovali stíhačky. Opatrenia na varovanie obyvateľstva označili úrady za štandardný preventívny postup. Pohotovosť bola vyhlásená najprv pre štyri okresy nachádzajúce sa pri hraniciach Litvu s Bieloruskom, neskôr sa rozšírila aj na hlavné mesto Vilnius a okolie. Vo Vilniuse bola zastavená pozemná doprava i prevádzka letiska. Pohotovosť bola zrušená po asi 15 minútach.