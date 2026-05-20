Bývanie pohltí ľuďom väčšinu príjmov, varuje Šutaj Eštok: Rezort vnútra prichádza s riešením

BRATISLAVA - Dostupné bývanie je strategickou investíciou do fungovania štátu. Ministerstvo vnútra (MV) SR preto rozširuje kapacity služobného ubytovania. Aktuálne má ministerstvo vo svojej správe 365 služobných bytov, 73 služobných apartmánov a 16 ubytovacích zariadení s kapacitou 1247 lôžok. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
„Dostupné bývanie je základná životná potreba a aj ďalšie rezorty už intenzívne pristupujú k zabezpečovaniu služobného či zvýhodneného štátom podporovaného nájomného bývania pre svojich zamestnancov. Problematiku bývania začína intenzívnejšie riešiť aj Európska únia, keďže ceny nehnuteľností a nájomného v mnohých lokalitách vystrelili do astronomických výšok, a to aj v dôsledku developerských praktík či rozmachu rôznych ubytovacích platforiem. Výsledkom je, že bývanie sa pre bežných ľudí stáva čoraz menej dostupným a mnohí sa stávajú jeho otrokmi, keďže im pohltí väčšinu príjmov,“ poukázal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
archívne video
Ako doplnil, zvýhodnené štátom podporované bývanie je podľa neho systém overený minulosťou. Neumann pripomenul, že ministerstvo má uzavreté aj partnerstvá so samosprávami, na základe ktorých zabezpečuje ubytovanie svojim zamestnancom v Trnave, Sečovciach a Senici.
Ministerstvo takisto odmietlo politické útoky, ktoré sa podľa neho snažia spochybniť pomoc pre policajtov, hasičov a iných zamestnancov rezortu vnútra. „Je absurdné kritizovať vedenie ministerstva za to, že získava nové bývanie pre ľudí, ktorí denne slúžia občanom, chránia verejný poriadok, zasahujú pri požiaroch, nehodách a krízových situáciách,“ vyhlásil Neumann.