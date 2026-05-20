AKTUÁLNE Hrozivá nehoda na východe Slovenska! Vodič motocykla, ktorý viezol dieťa (3), sa zrazil s autom

VIDOVÁ - Na východe Slovenska došlo k vážnej nehode. Vodič motocykla, ktorý viezol 3-ročné dieťa, sa zrazil s autom. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Na ceste I/16 pri obci Vidová, v smere od Plešivca na Rožňavu, došlo k dopravnej nehode motocykla a osobného vozidla. "Podľa doterajších informácií vodič motocykla, ktorý viezol aj 3-ročné dieťa, vychádzal z vedľajšej cesty na cestu I/16, pričom došlo k zrážke s vozidlom VW Polo idúcim od Plešivca na Rožňavu," približuje košická krajská polícia.
Kvôli nehode je doprava v tomto úseku obmedzená, blokovaný je jeden jazdný pruh v smere na Rožňavu. "Na mieste sú záchranné zložky aj policajti ODI OR PZ v Rožňave, ktorí nehodu dokumentujú a usmerňujú premávku," dodáva polícia, ktorá vodičov žiada o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov na mieste.