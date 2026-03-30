Móda z Let's Dance: Cica Sisa a kocúr Juraj, tehotná influencerka a Drobná bez podprsenky!

BRATISLAVA - V nedeľu večer Markíza odvysielala už 4. kolo obľúbenej tanečnej šou Let's Dance. A ani tentokrát si priamy prenos nenechali ujsť mnohé známe osobnosti, ktoré súťažiacich prišli podporiť priamo do hľadiska. Pozvanie prijali napríklad manželia Lelkesovci, ktorí pútali pozornosť leopardím vzorom na outfitoch, tehotná influencerka známa ako Sweet Lady Lollipop či Emma Drobná... Tá, ako vidno, prišla bez podprsenky!
Tanečná šou Let's Dance láka každú nedeľu nielen divákov pred televízne obrazovky, ale aj známe osobnosti priamo do hľadiska. A príchody hostí sú vždy prehliadkou krásnych rób či zaujímavých outfitov. Inak tomu nebolo ani uplynulé - 4. kolo.
Najviac pozornosti pútali speváčka Sisa Lelkes Sklovská s manželom Jurajom Lelkesom. Dvojica je známa tým, že sa extravagancie nebojí a do spoločnosti rada vynesie odvážne oufity. A tak tomu bolo aj v nedeľu. Sisa nahodená v šatách s leopardím vzorom, ktoré vhodne doplnila mejkapom s výraznými mačacími očami a lodičkami z dielne Yves Saint Laurent, pôsobila ako sexi cica. No a jej manžel sa k nej zladil sakom s leopardími detailami.
Pohľady prítomných pútala aj krásna tehuľka Ivana Antal. Influencerka, na sociálnych sieťach známa pod prezývkou Sweet Lady Lollipop, dorazila v nežných, nadýchaných šatách v púdrových odtieňoch. Pozrite, ako jej to pristalo!
No a Emma Drobná zvolila na nedeľu večer pohodlie. Pod šaty, ktoré sa skladali z čierneho topu a bohatej sukne, si totiž nedala podprsenku. Nič ju tak počas celého prenosu netlačilo a v hľadisku sa cítila ako doma pred televíziou. Na červenom koberci to však bolo horšie. Stačil silnejší blesk fotoaparátu a to, že je bez spodnej bielizne, videl každý.