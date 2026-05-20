Saša Gachulincová radí modelkám: Musíš byť chameleón! A toto vo svojej kariére ľutuje

BRATISLAVA - Slovenská topmodelka Saša Gachulincová je zase o krok ďalej! Prebrala pomyselné žezlo po svojej kolegyni Michaele Kocianovej a stala sa novou ambasádorkou prestížnej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look pre Slovenskú republiku!
Pre Sašu Gachulincovú je nová pozícia ambasádorky splneným snom, no zároveň k nej pristupuje s veľkou pokorou. „Je to pre mňa veľká česť, prebrala som žezlo po Miške Kocianovej. Mám rešpekt, ale cítim sa veľmi poctená a vďačná, že môžem sprevádzať kastingy po celom Slovensku. Je to niečo nové a teším sa, že im budem môcť do toho kibicovať,“ neskrývala nadšenie dlonohá kráska.
Gachulincová patrí k našim najúspešnejším modelkám a presne vie, čo svetový trh vyžaduje. Dnes je podľa nej modeling o úplne iných kvalitách ako v minulosti. „Pred 20 rokmi fičali slovanské typy, vtedy sme tam všetky Čecho-Slovenky valcovali. Ale nie je to len o postave alebo zaujímavej tvári. V modelingu musíte byť chameleón. Preto som aj mladým dievčatám a chalanom odkázala, aby na kastingy prišli nenalíčení, nech ich vidíme takých, akí sú. Veľmi však zaváži aj to, aká ste osobnosť – musíte byť silná, aby ste vo svete prerazili,“ radí budúcim hviezdam módnych prehliadok a fotoshootingov.
Hoci je so svojou doterajšou kariérou maximálne spokojná a jej život je naplnený, úprimne priznáva, že s odstupom času vidí aj drobné zakopnutia. „Sú veci, ktoré ľutujem. Napríklad škoda, že som neodišla do New Yorku skôr,“ priznala. Flintu do žita však rozhodne nehádže a prekvapuje plánmi do budúcna. Kam povedú najbližšie kroky Saše Gachulincovej, sa dozviete vo videu.
