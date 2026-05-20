Poliaci zadržali ľudí podozrivých zo špionáže pre Rusko: Tusk upozorňuje na rastúce riziko provokácií

VARŠAVA - Poľský premiér Donald Tusk v stredu oznámil zadržanie troch poľských občanov, ktorí sú podozriví zo spravodajskej činnosti a príprav sabotážnych akcií. Vyhlásil, že bezpečnostné hrozby spojené s vojnou Ruska proti Ukrajine sú čoraz reálnejšie aj pre ďalšie štáty regiónu.
„Vyšetrovanie Agentúry vnútornej bezpečnosti nepochybne preukázalo, že vykonávali spravodajské úlohy a pripravovali sa aj na možné sabotážne aktivity v Poľsku,“ povedal Tusk.
Poľský premiér zároveň upozornil na rastúce riziko provokácií na východnom krídle NATO vrátane pobaltských štátov. Pripomenul aj incident s dronom nad Vilniusom a uviedol, že vojna na Ukrajine zvyšuje bezpečnostné riziká v celom regióne.
„V tejto chvíli neexistuje priame ohrozenie Poľska, ale hrozba provokácií rôzneho typu sa stáva reálnou,“ vyhlásil Tusk a dodal, že už pred niekoľkými týždňami varoval pred možnou eskaláciou na východnom krídle NATO.