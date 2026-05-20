Geniálne, čo vymysleli gymnazisti! TOTO je aplikácia, ktorá rieši večnú dilemu

HOLICE - Každodenný problém, čo si vziať na seba, môže vyriešiť aplikácia v mobilnom telefóne. Jednu takú vytvorilo šesť študentov gymnázia v Holiciach na Pardubicku. S projektom zvíťazili v celoštátnej súťaži Študentská firma roka. Nástroj pomáha kombinovať oblečenie z vlastného šatníka a možno pomôže obmedziť zbytočné nakupovanie, povedal gymnazista Matěj Kopecký.
,,Módu rieši väčšina populácie a zvlášť pre mladých je dôležitou témou. A to aj medzi mužmi. Sami u seba vnímame, aké je niekedy zložité sa v obliekaní rozhodovať, človek stojí pred plnou skriňou a stále bojuje s pocitom, že 'nemá čo na seba'," dodal študent Dominik Vich, ktorý je v študentskej firme.
Inšpirácia k vývoju novej aplikácie
To skupinu gymnazistov inšpirovalo k vývoju aplikácie fitboxd, Ktorá umožňuje skenovať oblečenie a ukladať ho do digitálnej zbierky. Pomáha tak ľuďom udržať prehľad o všetkých kúskoch v šatníku a svojim spôsobom aj výrazne šetrí čas.
,,Vnímali sme, že si ľudia často kupujú oblečenie, ktoré ani nepotrebujú. Keď sme hľadali podobné aplikácie, našli sme u konkurencie rôzne nedostatky. Napríklad jedna aplikácia chcela po pridaní šiestich outfitov predplatné okolo 100 korún týždenne, čo je pre študentov naozaj veľa," povedal Kopecký.
Študentský projekt smeruje k tomu, že školské tímy vytvoria firmu, biznis plán a tiež ho uskutočnia. Súťaž JA Študentská firma roku evidovala 414 projektov, najlepších deväť sa stretlo vo finále. ,,Študenti si musia založiť reálnu firmu a tú celý rok vyvíjať, vymyslieť jej produkt. Celé to bol ich vlastný nápad. Je vždy radosť študentov sledovať, čo nové vymyslia as akou energiou do vlastných projektov idú," povedala učiteľka Kristína Nečesaná Martincová.
Vlastné peniaze do projektu
Gymnazisti z Holíc nemali od školy na začiatku ani korunu a museli do projektu vložiť vlastné peniaze, prvý vklad bol 2500 korún. ,,Peniaze sme využili hlavne na propagáciu a na developerské účty pre App Store a Google Play, ktoré sú pre študentov pomerne nákladné. Veľkou výhodou bolo, že náš kolega Honza si zobral kompletne na starosť programovania, takže samotný vývoj nás stál hlavne čas a prácu, nie ďalšie financie," povedal Kopecký, ktorý má na starosti propagáciu.
Po výhre nechcú študenti ustrnúť a ďalej si želajú produkt rozvíjať. Chcú aplikáciu do budúcnosti rozšíriť napríklad o možnosť zdieľania outfitov pomocou odkazov cez sociálne siete alebo komunikačné aplikácie. V pláne majú tiež zapojenie umelej inteligencie, ktorá by používateľom pomáhala s tvorbou outfitov alebo umožnila virtuálne skúšanie oblečenia. Podľa autorov je ale vývoj týchto funkcií finančne aj technicky náročný. ,,Berieme to ako dlhodobý projekt a chceli by sme vo vývoji pokračovať aj po škole," povedal Kopecký.