Poznáte mladíka, ktorý sa objavil na Let's Dance? Prekvapí vás, s kým je rodina! Dobré gény...

BRATISLAVA – Oliver Horváth je mladý herec, ktorý sa ešte len teraz začína predierať na televízne obrazovky. Zahral si v seriáli Pán profesor a túto nedeľu nechýbal ani na Let's Dance. Vedeli ste však, kto patrí do jeho rodiny? Zrejme to netušili ani ľudia v Markíze.
Oliver Horváth je mladý študent herectva, ktorý sa odmalička pohyboval na pódiu. Najprv v rôznych školských či dramatických krúžkoch, až kým ho cesta nepriviedla na Vysokú školu múzických umení. Aktuálne je v druhom ročníku a už sa objavil aj v markizáckom seriáli Pán profesor. V časti s názvom "Stávka" sa odohrala bitka Jonatána (Kristián Macháček) a Fera, ktorého stvárnil práve Oliver Horváth. „Medzi môj naj zážitok z Pána profesora by som zaradil scénu, v ktorej ma Kristián Macháček mal zbiť,“ prezradil Oliver Horváth. Scéne predchádzala špeciálna príprava aj s kaskadérmi. „Keď sme si s kaskadérom nacvičovali ,,choreografiu” na bitku, aby sa nikomu nič nestalo, tak to vyšlo tak nešťastne, že mi svietilo slnko do očí, nestihol som sa uhnúť a dostal som peknú ranu do nosa,“ so smiechom povedal po nakrúcaní Oliver. „Najprv som sa zľakol, čo sa stalo, no nakoniec sme sa na tom pekne zasmiali. Vyviazol som z toho s monoklom a opuchnutým nosom na 2 týždne,“ opísal seriálový Oliver Horváth.
Málokto však vie, že Oliver pochádza z Michaloviec a je synovcom známej modelky Silvie Kucherenko. Je jedným zo štyroch detí jej sestry Štefánie, ktorá aj s manželom už niekoľko rokov žije v Prahe - Karin (26), Gregor (23), Oliver (21) a Christián-Jerguš (8 mesiacov). Oliver sa svojho času predstavil aj v relácii Silvie Kucherenko, ktorú ste mohli niekoľko rokov sledovať na videoportáli známeho denníka. Silviu vtedy zaúčal jazdiť na hoverboarde.