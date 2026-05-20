Veľká finančná pomoc pre západný Balkán: Európska komisia uvoľnila desiatky miliónov eur na reformy

BRUSEL - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že v rámci Nástroja na reformy a rast finančne podporila tri západobalkánske krajiny hlásiace sa o členstvo v Európskej únii (EÚ). Komisia sprístupnila 49 miliónov eur Albánsku, 44,2 milióna eur Čiernej Hore a 65,7 milióna eur Severnému Macedónsku. Informuje o tom spravodajca.
Uvedené financovanie nadväzuje na tretiu žiadosť o platbu a pozitívne hodnotenie reformných krokov zavedených v oblastiach konkurencieschopnosti podnikov a inovácií v Albánsku a Čiernej Hore a vzdelávania a digitalizácie v Severnom Macedónsku. Celková suma uvoľnená v rámci Nástroja na reformy a rast tak dosiahne 212,8 milióna eur pre Albánsko, 89,3 milióna eur pre Čiernu Horu a 142,1 milióna eur pre Severné Macedónsko.
V Albánsku reformy, ktoré EK posúdila, zahŕňajú opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, uľahčenie investícií a inovácií a rozšírenie prístupu k financovaniu, a to aj pre začínajúce podniky a spoločnosti pôsobiace v zelenom a digitálnom sektore. Z vyplatených 49 miliónov eur bude 22,8 milióna eur prevedených do štátneho rozpočtu, zatiaľ čo zvyšné finančné prostriedky budú sprístupnené na investičné projekty prostredníctvom Investičného rámca pre západný Balkán (WBIF).
V Čiernej Hore eurokomisia posúdila reformy v oblasti výskumu a inovácií vrátane podpory vedcov, podnikov a výskumných inštitúcií, ako aj ďalšie posilnenie národného inovačného ekosystému. Z vyplatenej sumy bude 20,6 milióna eur prevedených do štátneho rozpočtu, zvyšné prostriedky budú sprístupnené na investičné projekty prostredníctvom WBIF.
Milióny na školstvo a IT
V Severnom Macedónsku posudzované reformy zahŕňajú opatrenia na zlepšenie financovania základného a stredného vzdelávania a opatrenia na rozšírenie prístupu k digitálnej infraštruktúre a IT vybaveniu v školách. Z vyplatenej sumy bude 30,6 milióna eur prevedených do štátneho rozpočtu, zvyšné prostriedky budú sprístupnené na investičné projekty prostredníctvom WBIF a pôjde o podporu infraštruktúrnych projektov v oblasti udržateľnej dopravy, čistej energie, digitálneho a ľudského kapitálu.
Plán rastu pre západný Balkán, prijatý v roku 2023, má za cieľ priniesť partnerským krajinám z tohto regiónu výhody členstva pred ich vstupom do EÚ. Snaží sa integrovať partnerov do jednotného trhu EÚ, rozvíjať regionálnu hospodársku spoluprácu, prehĺbiť reformy súvisiace s EÚ a zvýšiť predvstupové financovanie.
Plán je podporovaný Nástrojom reforiem a rastu, jeho finančným nástrojom s rozpočtom šesť miliárd eur. Každých šesť mesiacov partneri podávajú správu o svojom pokroku v reformách implementovaných s podporou tohto nástroja.