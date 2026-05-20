Rušné chvíle na diaľnici: Autentické VIDEO 86-ročný dôchodca si to na škodovke razil v protismere!

OLOMOUC - Za volant už nesadne. 86-ročný vodič z Česka omylom vošiel na diaľnicu v protismere, zasahovať musela policajná hliadka. Situácia našťastie dopadla bez nehody, starší muž však po tejto skúsenosti vyhlásil, že auto odparkuje a už nikdy šoférovať nebude.
Video nebezpečnej jazdy zverejnila česká polícia. "V utorok 19. mája 2026 krátko pred štrnástou hodinou sme prijali niekoľko oznámení o vozidle Škoda Felicia idúcom v protismere po diaľnici D46 z Prostějova na Brno," informovali.
Operačný dôstojník ihneď informoval všetky dostupné hliadky o vozidle v protismere. Zhodou okolností sa z Brna vracali z výcviku po diaľnici olomouckí policajti. Tí auto počas chvíle zastavili blízko 16. km pri obci Vranovice - Kelčice, otočili ho a odprevadili k najbližšiemu zjazdu z diaľnice, kde s 86-ročným vodičom prerokovali priestupok v doprave.
"Senior uviedol, že omylom v Prostějove vyšiel na diaľnici do opačného smeru. Celá situácia ho veľmi mrzela a dodal, že auto doma zaparkuje a už s ním nevyjde. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu a za jazdu v protismere dostal na mieste pokutu 5 500 korún. Navyše si pripísal 6 trestných bodov," dodala polícia.