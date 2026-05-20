Známa influencerka mení život: V 34 rokoch ide študovať medicínu! Bude z nej… Fúh, sem sa ženy nehrnú

BRATISLAVA - Ešte donedávna ju ľudia poznali najmä ako influencerku, podcasterku a jadrovú fyzičku. Teraz však Nika Vujisić (34) šokovala fanúšikov obrovským životným rozhodnutím. Vo veku, keď už mnohí majú dávno rozbehnutú kariéru, sa rozhodla začať úplne odznova. A nie hocikde!
Nika priznala, že medicína bola jej veľkým nesplneným snom už od detstva. Hoci sa profesionálne pohybuje vo vedeckom prostredí a úspešne dokončila doktorandské štúdium, túžba po medicíne ju nikdy neopustila. „Prihlásila som sa na medicínu v 34 rokoch, pretože to bol jeden z tých nesplnených snov, ktorý by ma mrzel do poslednej minúty môjho života, ak by som to raz aspoň nevyskúšala,“ napísala otvorene na sociálnej sieti.
A to nie je všetko. Influencerka zároveň priznala, že ju od malička fascinovalo súdne lekárstvo. „Ja som o tom, že raz budem rezať mŕtvych ľudí, rozprávala, odkedy si pamätám,“ šokovala úprimným priznaním. V roku 2024 nastúpila na PhD. štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského, kde sa venovala jadrovo-fyzikálnym metódam v súdnom lekárstve. Myslela si však, že kontakt s týmto prostredím jej bude stačiť. Nestalo sa.
A tak prišlo veľké rozhodnutie — podať si prihlášku na denné šesťročné štúdium medicíny. Výsledok? Obrovský úspech! Hranica potrebná na prijatie bola 790 bodov, no Nika získala až 853 bodov. Teda s výraznou rezervou. Keď si následne prečítala mail so zverejnenými výsledkami, prišla emotívna reakcia, ktorú okamžite zdieľala na Instagrame. Vo videu neskrývala dojatie, šok ani obrovskú radosť.
„Máme to! Ja som to dokázala. Kamoši, ideme na medicínuuuuuuuu!“ kričala nadšene krátko po tom, čo zistila, že ju prijali. Pod videom sa okamžite objavili stovky gratulácií. Fanúšikovia ocenili najmä to, že sa nebála ísť za svojím snom ani po tridsiatke.
