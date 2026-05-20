Hanba ako hrom: Slovensko riešia v Bruseli pre zneužívanie eurofondov! Chcú pred nami chrániť peniaze ľudí z EÚ

BRUSEL - Európsky parlament dnes schválil rezolúciu o stave právneho štátu a podozrení zo zneužívania európskych fondov na Slovensku. Vyzval v nej Európsku komisiu, aby všetkými možnými prostriedkami posúdila narúšanie hodnôt EÚ na Slovensku a ochránila peniaze európskych daňových poplatníkov. Za prijatie uznesenia, ktoré nie je záväzné, hlasovalo 347 europoslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo.
Europoslanci v uznesení vyjadrujú hlboké znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie, právneho štátu a základných práv na Slovensku. Systémové nedostatky podľa EP ohrozujú ochranu finančných záujmov EÚ.
Ak slovenská vláda neprijme kroky na nápravu, krajine hrozí čiastočné zmrazenie európskych fondov, povedal dnes v Štrasburgu český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z frakcie Európska ľudová strana (EPP). Šéfka EK Ursula von der Leyenová podľa neho vyjadrila pripravenosť vo veci konať.
"Táto výzva nie je namierená proti slovenským farmárom alebo občanom. Komisia nechce trestať žiadny členský štát," povedal český europoslanec pred hlasovaním. Cieľom je podľa neho ochrániť peniaze európskych občanov pred podvodmi. Rezolúcia je vyjadrením znepokojenia zdieľaného takmer všetkými politickými skupinami v EP, uviedol.
"Nesmieme (slovenskému premiérovi) Robertovi Ficovi dovoliť, aby Slovensko dopadlo ako Maďarsko. Tamojšia situácia vyvoláva čoraz väčšie obavy, a preto chceme, aby ju Európska komisia jednoznačne posúdila. Naprieč parlamentom sme sa zhodli, že najväčšie riziká vnímame v korupcii," uviedla k uzneseniu česká europoslankyňa Markéta Gregorová (Piráti) z frakcie Zelených.
Slovensko vlani v máji navštívil výbor Európskeho parlamentu pre rozpočtovú kontrolu (CONT), aby preveril využívanie európskych fondov. Delegáciu viedol práve Zdechovský, ktorého Fico následne označil za nájomného politického vraha napojeného na slovenskú opozíciu. Na misiu CONT nadviazala misia Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ktorá sa zaoberala širšími otázkami právneho štátu.
Po výzve na hlásenie podozrivých projektov na Slovensku podľa Zdechovského prišlo viac ako 2000 podnetov, z ktorých približne 330 bolo odovzdaných európskym inštitúciám, najmä Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Úradu európskeho verejného žalobcu (EPPO) a Európskej komisii. Podľa europoslanca sa prešetruje približne 200 podnetov.
Jedným z viditeľných príkladov podozrenia na zneužívanie európskych fondov je kauza takzvaných haciend, na ktorú vlani upozorňovala tiež slovenská opozícia a médiá, keď za unijné peniaze na Slovensku zrejme vyrástli luxusné vily namiesto pôvodne plánovaných penziónov.
Rezolúcia schválená europoslancami má upozorniť na oslabovanie právneho štátu na Slovensku a na opatrenia slovenskej vlády, ktoré podľa kritikov narúšajú fungovanie demokratických inštitúcií. Medzi tieto kroky patrí oslabovanie nezávislosti justície, zrušenie špecializovaných protikorupčných orgánov, zníženie trestov za korupciu a finančné trestné činy či pokus o zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov.
EP v uznesení tiež vyjadruje hlboké znepokojenie z úpadku slobody a plurality médií na Slovensku a politického zasahovania do verejnoprávnych médií. Rovnako vyzval slovenské orgány, aby zabezpečili ochranu práv menšín vrátane LGBT+ osôb a Rómov.