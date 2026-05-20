EMAfest otvára novú kapitolu. Gypsy Jazz Festival vstupuje do 15. ročníka s novým názvom aj prvými svetovými menami

Medzinárodný festival Gypsy Jazz Festival vstupuje do svojej novej éry. Po štrnástich ročníkoch sa mení na EMAfest, ktorý bude pokračovať v tradícii kvalitného jazzu, world music a medzinárodných hudobných projektov pod novou značkou EMA – Európska hudba a umenie.
Festival si počas uplynulých rokov vybudoval silné postavenie na slovenskej jazzovej scéne a do Bratislavy priniesol desiatky osobností svetového jazzu. Jubilejný pätnásty ročník nadväzuje na túto tradíciu, zároveň však otvára priestor širšej dramaturgii a novým umeleckým prepojeniam.
„Gypsy Jazz Festival oficiálne mení svoj názov na EMAfest, čím sme chceli reagovať na výrazný žánrový vývoj podujatia v posledných rokoch. Hudobný program už dávno nie je zameraný výhradne na tradičný gypsy jazz. Festival sa prirodzene pretransformoval na multižánrovú oslavu rozmanitej svetovej a domácej hudby. Nový názov EMAfest lepšie vystihuje otvorenú, inkluzívnu a modernú dramaturgiu podujatia. Napriek premene si festival kompletne zachováva svoju neopakovateľnú atmosféru a vysokú umeleckú úroveň. Samotný Gypsy Jazz Festival však naďalej ostáva našou značkou,“ hovorí zakladateľ festivalu, popredný slovenský saxofonista a skladateľ Milo Suchomel.
EMAfest zároveň zverejnil prvé mená tohtoročného programu. Do Bratislavy príde Melissa Aldana so svojím kvartetom. Medzinárodne rešpektovaná čilská tenor saxofonistka sa v roku 2013 stala prvou ženou a zároveň prvou hudobníčkou z Južnej Ameriky, ktorá získala prestížne ocenenie Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition. Dnes patrí medzi výrazné osobnosti súčasného svetového jazzu.
Festival privíta aj projekt MEZZO v podaní dvojice Tim Garland a Geoffrey Keezer. Garland, držiteľ ceny Grammy a dlhoročný spolupracovník Chicka Coreu, a Keezer, známy aj z pôsobenia v kapele Arta Blakeyho, predstavia spoločný projekt postavený na dlhoročnej hudobnej spolupráci. Album MEZZO zaujal aj použitím raritného mezosopránového saxofónu.
Súčasťou programu bude aj špeciálny projekt Tribute to Benny Golson, ktorý pripravuje Milo Suchomel ako poctu legendárnemu americkému saxofonistovi a skladateľovi Benny Golson. Počas festivalu zároveň prebehne slávnostný krst albumu Tribute to Benny Golson.
Ďalšie mená festival zverejní už čoskoro. Vstupenky sú dostupné už teraz v sieti Predpredaj.sk.
Aktuálne informácie prinesie EMAfest na Facebooku a už čoskoro na pripravovanom webe emafest.eu.
Hudobné ukážky účinkujúcich:
Garland & Keezer - Gnossienne No.1 Satie:
Melissa Aldana - Los Ojos de Chile:
Milo Suchomel – Tribute to Benny Golson:
