MIMORIADNA tragédia! Otec a dvaja synovia zahynuli 300 metrov od domu, BRUTÁLNE FOTO z miesta nehody

SMYKÓW - V poľskom Smykówe pri Dąbrowej Tarnowskej došlo v nedeľu ráno (17. 5.) k tragickej nehode, ktorá navždy poznačila jednu rodinu. Fiat Punto, v ktorom cestoval 69‑ročný Józef a jeho dvaja synovia Paweł (41) a Andrzej (45), narazil obrovskou silou do zaparkovaného nákladného auta. Všetci traja zomreli na mieste.
V poľskej obci Smyków, v Malopoľskom vojvodstve, došlo k mimoriadne tragickej dopravnej nehode. V nedeľu, krátko po 7.30 h ráno, vyšli muži autom zo svojho domov. Prešli len približne 300 metrov, keď Fiat náhle zišiel na krajnicu a v plnej rýchlosti narazil do kamióna stojaceho na zatrávnenom páse, píše portál Fakt. Z prednej časti Fiatu ostal po náraze prakticky kus šrotu. Záchranári museli použiť hydraulické náradie, aby z vraku vyslobodili zakliesnených mužov. Ani rýchly zásah však nepomohol, všetci traja zomreli na mieste.
Poľská polícia zisťuje, čo presne viedlo k strate kontroly nad vozidlom. Podľa doterajších informácií sa v mieste nehody cesta mierne stáča a povrch bol mokrý. Za volantom mal pravdepodobne sedieť jeden z bratov. Vyšetrovatelia preverujú, či auto dostalo šmyk alebo či zohrali úlohu iné okolnosti. Odpoveď má priniesť prebiehajúce vyšetrovanie.
Rodina prežíva obrovskú bolesť
Zatiaľ čo polícia pracuje na objasnení tragédie, rodina sa pripravuje na poslednú rozlúčku. Otec a jeho dvaja synovia budú pochovaní spoločne, v jeden deň. Pohreb sa uskutoční v piatok (22. 5.). Smútočná omša začne v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Nowej Jastrząbke, po ktorej bude nasledovať uloženie zosnulých na Cintoríne v Nowych Żukowiciach.
Rodina prostredníctvom miestnych médií uviedla, že chce, aby sa ľudia prišli rozlúčiť v pokoji a úcte. „Je to rana, ktorú si nevieme predstaviť. Prosíme o modlitbu a tichú spomienku,“ odkázali príbuzní.