Let's Dance predstavila hviezdy, na rade sú tanečníci: Vieme, KTO bude S KÝM tancovať!

BRATISLAVA – Najlepší z najlepších! Do varu pri sledovaní tanečných výkonov vás dostanú nielen hviezdne mená celebrít, ale aj ich tanečných partnerov.
Nadchádzajúci ročník Let’s Dance: Najlepší z najlepších je špeciálny návratom najvýraznejších osobností uplynulých sérií – tých, ktorí zaujali výkonom, charizmou aj tanečným príbehom a zapísali sa do pamäti divákov. Teraz sa pred nich opäť postavia, aby potvrdili svoje miesto medzi legendami šou.
Štart obľúbenej tanečnej šou Let's Dance sa blíži a po tom, čo televízia odhalila súťažiace celebrity, mená porotcov aj moderátorov, prichádzajú na rad tanečníci. Väčšina z nich tancovala už aj v predošlých sériách, s novými tanečnými partnermi sa však budú musieť zladiť, nájsť spoločnú energiu, harmóniu a spoločnú tanečnú "reč". V 11. sérii bude zostava jednotlivých párov vyzerať nasledovne:
Ján Koleník (46) – Dominika Rošková (34)
Gabriela Marcinková (37) – Jaroslav Ihring (39)
Kristián Baran (30) – Eliška Lenčešová (25)
Petra Polnišová (49) - Vilém Šír (26)
Jakub Jablonský (31) - Anna Riebauerová (26)
Juraj Mokrý (48) - Natália Glosíková (35)
Jana Hospodárová (49) - Fabio Belluci (35)
Nela Pocisková (35) - Filip Kucman (26)
Zuzana Porubjaková (40) – Matyáš Adamec (26)
Vladimír Kobielsky(50) – Natália Horváthová (34)
„Tanečníci sa vracajú do prostredia, ktoré dobre poznajú, no novou výzvou je pre nich tanečný partner. Opäť prechádzajú procesom vzájomného spoznávania – hľadajú spoločnú energiu, harmóniu, objavujú silné stránky aj limity. Avšak toto nie je jediná výzva, ktorá ich v tejto sérii čaká,“ prezradil kreatívny producent a režisér šou Pepe Majeský.
Televízny spot pracuje so silnou vizuálnou metaforou: tanečný parket sa mení na arénu a súťažiaci vstupujú do deja ako bojovníci – skúsení, rešpektovaní a pripravení znovu obstáť pred očami publika. „Let’s Dance je značka, ktorá si za roky vyslúžila výnimočné postavenie. Tento ročník vnímame ako oslavu všetkého, čo ju definuje – talentu, príbehov a osobností, ktoré ju tvorili. Antické koloseum bolo miesto, kde sa stretávali tí najlepší a kde o osude bojovníkov rozhodovalo aj publikum. Presne tak funguje aj Let’s Dance,“ hovorí Michal Borec, riaditeľ Centra marketingu skupiny Markíza. „Vizuálne sme chceli vytvoriť svet, ktorý bude majestátny a okamžite čitateľný. Bojovník nie je v negatívnom zmysle slova – je symbolom disciplíny, rešpektu a odhodlania. To sú hodnoty, ktoré spájajú tanec aj túto sériu Let’s Dance,“ dodáva.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%