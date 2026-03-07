Mieri na vrchol! Herečka Marcinková má doma choreografa: Radí jej ako uspieť v Let’s Dance?

BRATISLAVA – O Gabike Marcinkovej je známe, že je poriadny dríč! Do karát jej však hrá aj fakt, že je partnerkou choreografa Miňa Kereša, ktorý je už roky súčasťou Let’s Dance. Dostáva od neho rady, ako uspieť a odniesť si korunku kráľovnej tanečného parketu?
Na svoj návrat na parket sa teší aj Gabika Marcinková, ktorá bola súčasťou šou v roku 2023. Víťazstvo jej vtedy uniklo o vlások. Tentoraz však stojí po boku Jaroslava Ihringa, a podľa jej slov, ide o skutočný choreografický poklad. „Ja som prišla na hotové! Prišla som na to najlepšie, čo som mohla dostať z choreografických schopností – tuto Jara Ihringa,“ pochvaľuje si herečka.
„Teším sa, že tu môžem byť medzi víťazmi, že si to môžem skúsiť ešte raz a hlavne, že sa môžem učiť viac a venovať tomu svoj čas. Ja by som sa učila tak či tak, ale teraz mám trénera zadarmo a ešte nám aj zato platia,“ dodáva so smiechom. A čo jej partner Miňo Kereš? Dáva Gabike rady, alebo ju necháva tancovať vlastnou cestou?
„Áno, dáva, ale nie je to nejako nad rámec toho, čoby dával aj ostatným. Máme dosť veľa slobody každý jeden pár a myslím si, že sme relatívne samostatní. My dvaja vieme, čoby sme tam chceli ukázať a potom sme radi, že máme niekoho na vrchu, kto sa na to pozrie a povie dobre, zle a toto inak. Ale nie je to na úrovni, žeby nám pravidelne chodil na tréningy a pomáhal,“ vysvetľuje Gabika. Ak by ste si ale mysleli, že Miňo a Gabika si neustále spolu tancujú, boli by ste na omyle. Viac prezradila Gabika vo videu.