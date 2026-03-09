Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?

BRATISLAVA - Herečka Zuzana Porubjaková sa ani nenazdala a je v tom zas! Len pred rokom hviezdila na parkete a dnes sa opäť vracia do obľúbenej šou Let's Dance. Najväčší šok vraj zažil jej manžel Juraj!
Zuzka Porubjaková si návrat do nablýskanej šou po takom krátkom čase rozhodne zaslúžila. Víťazstvo jej ušlo len o chlp a mnohí by jej ho dopriali. Herečka tanec miluje a účasť v šou je pre ňu doslova "voda na mlyn". Ale... „Keď som prišla s tým, že by malo prísť toto druhé Let's Dance, tak mi Ďurko, muž, hovorí: Nemalo to byť iba raz? A ja som tomu stále akoby neverila, ale fakt sa to deje a je to taká zhoda náhod, že je to rok po roku,“ priznala so smiechom herečka. Hoci bola jej rodina v šoku, že sa celý ten kolotoč zopakuje, nakoniec ju podporili. „ Oni fakt vedia, že milujem tancovať, ale určite to bude pre nich ťažké. Ale snáď si uvedomujú, že to má nejaký začiatok a koniec. Decká sú už o rok staršie, aj ten stredný syn si to viac uvedomuje. A Emka sa veľmi teší, ona sa stala takou nadšenkyňou tanca, z čoho sa teším, lebo ona má obrovský talent.“ dodáva hrdá mamina na margo podpory jej najbližších.
Po minuloročnej skúsenosti už herečka presne vie, do čoho ide. „Najťažší je ten tlak, tá pozornosť. Že sú nejaké očakávania a že je to týždeň čo týždeň nejaká forma adrenalínu a dokazovania. Tá psychická únava spolu s tou fyzickou je niečo, čo komplexne ovplyvní telo,“ vysvetľuje Porubjaková. Tento rok ju na parkete povedie nový partner Matyáš Adamec, z ktorého je herečka nadšená. „Matyáš je fantastický tanečník a fantastický učiteľ a myslím, že ma má kam posunúť,“ pochvaľuje si novú spoluprácu.
Mnohí by si mysleli, že si Zuzana po minuloročnom finále dala od tanca pauzu, no pravda je iná. „Ja som neprestala tancovať, ja tanec milujem. My sme si s Jarinom (minuloročným tanečným partnerom, pozn. red.) síce povedali, že si dáme dvojtýždňovú pauzu, ale nakoniec sme nevydržali a už po troch dňoch sme si dali tréning,“ šokuje svojou vášňou Zuzana. Otázkou však je, či túto tanečnú vášeň zdieľa aj jej manžel Juraj. Trénuje s ním doma v obývačke? Takúto odpoveď by ste od herečky zrejme nečakali!