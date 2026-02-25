DESIVÉ video po snehovej búrke: Dieťa a mníška takmer skončili pod stromom, zachránili sa len on o vlások!

NEW YORK – Tohtoročná zima prináša so sebou miestami nečakane silné snehové búrky. Horšie to však vyzerá po búrke, najmú pre vysoké a staré stromy. Niektoré z nich to pod ťažkou váhou snehu nevydržia a vyvrátia sa. Horšie je, keď sa to stane pri chodníku, kde práve prechádzajú ľudia.
V pondelok popoludní 23. februára takmer došlo v širšom centre New Yorku k veľkému nešťastiu. Vo štvrti Hell's Kitchen, severne od Dolného Manhattanu prechádzali po chodníku mníška s dieťaťom.
Dvojica na chvíľu postojí a v tom momente padla len pár centimetrov od nich veľký konár. Aspoň to je vidieť na videu, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami.
Veľmi silná snehová búrka
New York Post informuje, že incident sa odohral neďaleko kláštora Sestier života a Najsvätejšieho Srdca Ježišovho medzi 9. a 10.Aveneu. Okrem toho spadol konár v čase, keď z oblasti ustupovala búrka Hernando. Bola to jedna z najväčších snehových búrok v histórii New Yorku, keď napadlo 60 cm čerstvého snehu.
Ako neskôr newyorský denník informoval, zo stromu spadlo niekoľko konárov a po nich sa vyvalil celý kmeň, ktorý sa pod váhou snehu doslova rozštiepil. Mníška rýchlo rukami zakryje dieťa, keď okrem konára padá zhora aj nepríjemný snehový poprašok. Na malú chvíľu nie je vidieť vôbec nič. Potom dieťa zoberie na ruky a skontroluje, či je v poriadku.
Nikto sa našťastie nezranil. Znepokojení susedia uviedli, že išlo o "jeden z najstarších stromov na celej ulici a pomerne dlhý čas bol už v zlom stave".