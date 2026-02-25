Podal jediný tip za 4 eurá a vyhrál rozprávkovú sumu: Hráč zo stredného Slovenska zinkasuje najväčšiu výhru roka!

BANSKÁ BYSTRICA - Málokomu sa pošťastí tak, že si pri podaní žrebu zhrabne rozprávkovú finančnú odmenu. Práve to je čaro lotérie, ktorej výsledok sa usmial práve na jedného šťastlivca z oblasti Banskobystrického kraja. Ten totiž inkasuje zatiaľ najvyššiu výhru roka 2026.
O zatiaľ najväčšej výhre tohto roka informovala národná lotériová spoločnosť Tipos na svojom webe.
Stávku si podal v deň žrebovania
"V piatok 20. februára sa na Slovensku zrodila zatiaľ najvyššia tohtoročná výhra v nadnárodnej lotérii Eurojackpot. Hráč z Banskobystrického kraja získal v 2. poradí 314 298,90 eura. Rovnakú sumu si odniesol aj jeden výherca zo Španielska a päť hráčov z Nemecka. Šťastlivec si pritom podal stávku priamo v deň žrebovania," informoval Tipos.
Jediný tip a všetko bolo rozhodnuté
Je pritom ešte vzácnejšie, že o jeho finančnom prilepšení rozhodol jediný tip. Rozhodol sa pre vlastné čísla a zapojil sa do dvoch žrebovaní. "Doplnkovú hru JOKER nevyužil a za svoju stávku zaplatil 4 eurá. Šťastná stávka bola podaná v Banskobystrickom kraji," dodala spoločnosť.
Výherné čísla žrebovania boli 11, 17, 23, 36 a 40, powerballové čísla 5 a 6. "Náš hráč uhádol všetkých päť čísel z hlavného osudia a z dvojice dodatkových čísel trafil jedno správne číslo. Práve táto kombinácia mu zabezpečila výhru v 2. poradí a finančnú odmenu presahujúcu 314-tisíc eur," vysvetlil Tipos.