Tento muž urobil z Dary Rolins hviezdu: Dcéra má na konte veľký hit, syn sa predávkoval...

BRATISLAVA - Ako malé dievčatko sa Darinka Rolinová dostala ku skladateľovi Alimu Brezovskému, ktorý pre ňu vymyslel niekoľko projektov a presadil ju aj do filmu. On sám mal hudobne nadané deti - dcéra Mirka má na konte hit Dievča, neplač a syn Marek patril k najpozoruhodnejším hudobným talentom na našej scéne. Zomrel dva mesiace po 20. narodeninách na predávkovanie heroínom.

Skladateľ Ali Brezovský má na svojom konte nezabudnuteľné hity ako Ó, rodný kraj, Zvony pre šťastie, Dobré ráno želám, Kreslím si ružu, Náš učiteľ, či od Piesne k piesni.

Zdroj: BKIS

Ali, vlastným krstným menom Alfonz Brezovský sa narodil 26. februára 1940 v Suchohrade pri Malackách. Na Vyššej pedagogickej škole študoval hudobnú výchovu a slovenčinu. Po škole začal pracovať ako hudobný redaktor v Československom rozhlase v Košiciach (1962 – 1970).

Koncom 60. rokov uplynulého storočia postupne prejavili záujem o jeho scénickú hudbu Štátne divadlo v Košiciach a Bábkové divadlo v Žiline. Neskôr tvoril aj pre bábkarov z Bratislavy a Košíc. V roku 1969 získal za hudbu ku hre Budulínček 1. miesto na Festivale bábkových divadiel v chorvátskom Záhrebe. Počas svojho pôsobenia v Košiciach stál pri zrode Divadielka pod kupolou, ktoré sídlilo v Malej sále Domu umenia. A robil hudbu k jeho hrám a zábavným programom.



Pre veľa našich interpretov nielen komponoval, no mnohých z nich predovšetkým objavil ako nádejné talenty a stál pri zrode ich úspešných speváckych kariér. S jeho pesničkami zažiarili napríklad Eva Kostolányiová, Karol Duchoň, Marcela Lajferová, Jana Kocianová, Dušan Grúň, Miroslav Žbirka, Marika Gombitová, či Darina Rolincová a tiež jeho dcéra Mirka Brezovská so svojou skupinou Mona Lisa.

Zdroj: Facebook DR

Práve vďaka nemu odštartovala hviezdna kariéra Dary Rolins. „Akurát som nahrával hudbu k detskému filmu Zázračný autobus podľa scenára Tomáša Janovica. Vtedy za mnou prišla Jana Rolincová so svojou malou sestrou Darinkou. Zaspievala mi jednu náročnú pieseň od Mariky Gombitovej a bol som nadšený. Rýchlo sme ju obsadili do filmu a vzápätí sme pre ňu vymysleli pár ďalších projektov. Keď nahrala v Opuse svoju prvú platňu Keby som bola princezná Arabela, už bola hviezdou,“ zaspomínal si pred časom Ali Brezovský pre Plus 7 dní.

V roku 1970 prišiel z košického rozhlasového štúdia do Bratislavy a tu zostal až do roku 2004, kedy odišiel do dôchodku. Takže celý svoj tvorivý život zasvätil nielen hudbe, ale i rozhlasu.

Zdroj: FB Hrana



Texty k jeho melódiám písala často jeho manželka, textárka Vlasta Brezovská. Spolupracoval však aj s textármi Danielom Mikletičom, Alexandrom Karšayom, Tomášom Janovicom, Petrom Brhlovičom, alebo so Zorom Laurincom. Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov zložil hudbu k filmom Dievča z jazera (1978) v réžii Jána Lacka, Smoliari (1978, réžia Dušan Kodaj), Otec ma zderie tak či tak (1980) pod režijným vedením Oto Krivánka, Toto leto doma (1980, Ján Lacko) a Zázračný autobus (1982 Georgis Skalenakis). Skladateľ Ali Brezovský je aj autorom hudby k cyklu detských piesní Cengá do triedy, spolupodieľal sa na albumoch English is easy (2003), Angličtina v pesničkách (2003, 2006), Have a nice day (2008). Spolupracoval na príprave súťaže Košický zlatý poklad a autorsky sa podieľal na piesňach, ktoré odzneli v televíznej relácii Zlatá brána (1970 –1985).

V prípade Aliho Brezovského sa dá povedať, že celá rodina pôsobila v jednej brandži. Z dcéry Mirky bola speváčka, ktorá naspievala hit Dievča, neplač. Jej brat Marek bol spevák, skladateľ, textár a klavirista. V roku 1994 zomrel ako 20-ročný na predávkovanie heroínom.

Zdroj: youtube.com