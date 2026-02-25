Odišiel z kapely Olympic aj zo života: Tragická smrť známeho českého hudobníka (†66)

PRAHA - Vo veku 66 rokov zomrel známy český hudobník a bývalý člen skupiny Olympic Jiří Valenta, informovala kapela na svojich sociálnych sieťach. TASR o tom informuje podľa správy serveru Novinky.cz.
Management skupiny uviedol, že tragicky zahynul v utorok ráno 24. februára. „Skupina Olympic s hlbokým zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil bývalý člen kapely, klávesista Jiří Valenta, ktorý bol súčasťou Olympiku v rokoch 1986-2020 a počas svojho pôsobenia odohral s kapelou stovky koncertov doma aj v zahraničí. Jirka bol výraznou osobnosťou kapely a rešpektovaným hudobníkom. Jeho predčasný odchod nás veľmi zasiahol,“ uviedla skupina.
Valenta sa narodil 4. mája 1959 a pôsobil aj v kapelách Capitol, Kentaur, Karamel či Framus 5. K Olympicu sa pripojil v roku 1986, keď nahradil Miroslava Berku. „Videli ma v kapele Karamel. Vtedy sme hrali ako predkapela Olympiku v pražskom Paláci kultúry. Pozvali ma na konkurz, páčil som sa im, a tak sme si pľacli,“ povedal Valenta pred časom k tomu, ako sa do Olympiku dostal.
Zo skupiny odišiel zo zdravotných dôvodov v marci 2020. „Olympic mi dal obrovskú muzikantskú skúsenosť, spoznal som s ním kus sveta a s chlapcami zažil nádherné chvíle. Vzal mi kus života a niektoré mladícke ideály, ale rozhodne mi toho oveľa viac dal, než vzal,“ vyhlásil Valenta po svojom odchode z kapely. „Neumieram, ale hrať nemôžem. Som totiž totálne vyhorený vrátane zdravotných problémov v rodine. Viem, že sa určite k muzike vrátim, len čo sa dám trochu dohromady,“ napísal vtedy Valenta.
