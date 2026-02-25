Francúzska vláda prežila ďalšie dve hlasovania o nedôvere

PARÍŽ - Francúzska vláda ustála v stredu v Národnom zhromaždení dve hlasovania o návrhoch na vyslovenie nedôvery. Podali ich opozičné strany po rozhodnutí prijať nový zákon o energetickej stratégii prostredníctvom vládneho výnosu namiesto schvaľovania v parlamente. Informovala o tom agentúra Reuters.
Hlasovania o nedôvere zlyhali
Prvý návrh krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) podporilo 140 poslancov, na vyslovenie nedôvery bolo potrebných 289 hlasov. Rozhodujúci socialisti vopred avizovali, že návrh nepodporia. Návrh krajne ľavicovej strany Nezlomné Francúzsko (LFI) získal ešte menej, 108 hlasov, uviedol na svojom webe denník Libération.
Vláda premiéra Sébastiena Lecornua nemá parlamentnú väčšinu. Tento mesiac už „prežila“ dve hlasovania o nedôvere vyvolané oneskoreným prijatím štátneho rozpočtu na rok 2026 bez jeho schválenia v Národnom zhromaždení.
Nová energetická stratégia predstavená
Francúzska vláda vo februári predstavila dlho odkladanú energetickú stratégiu (PP3), ktorá obmedzila ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zmiernila tlak na štátnu energetickú spoločnosť EDF zrušením mandátu na odstavenie 14 jadrových reaktorov.
Le Penová kritizuje dekréty vlády
Líderka RN Marine Le Penová kritizovala vládu za to, že svoj plán presadzuje dekrétmi, čím podľa nej koná „neliberálne“ a vyhýba sa dohľadu a kontrole parlamentu. Podľa Le Penovej sa implementáciou týchto plánov zvýšia ceny energií, čo zaťaží domácnosti aj firmy.
Aktualizovaná stratégia v oblasti energetiky do roku 2035 kladie dôraz na podporu spotreby dekarbonizovanej elektriny, predovšetkým jadrovej, ako náhrady za drahé fosílne palivá dovážané zo zahraničia. Súčasne predpokladá obmedzenejšie rozširovanie pozemných veterných a solárnych elektrární. Nová stratégia si kladie za ciel znížiť podiel fosílnych palív na dodávkach energie vo Francúzsku z 58 percent v roku 2023 na 40 percent do roku 2030.