FOTO Vizváryovej sa vysmievajú za vzhľad: Prirovnávajú ju k preoperovanej Barbie! Vidíte rozdiel?

BRATISLAVA – Stala sa terčom posmechu. Expartnerka Borisa Kollára má v poslednom čase naložené viac ako dosť. A aby toho nebolo málo, teraz ju začínajú prirovnávať k vyplastikovanej živej Barbie.

Expartnerka Borisa Kollára, Laura Vizváryová, je opäť v hľadáčiku verejnosti. Po rozchode s multioteckom sa na jej adresu spustila obrovská vlna kritiky. Ľudia ju označujú za zlatokopku a vyčítajú jej, že vyplakáva nad stratou vzťahu. Stredobodom útokov sa ale stal aj jej vzhľad, najmä nos, ktorý si nechala zoperovať pred dvoma rokmi.

„Áno, ten nos stále nie je podľa mojich predstáv. Vôbec nie je malý a mohol by byť oveľa krajší a mám špicatú špičku. Chcela som ju, lebo predtým som mala guľatú špičku a neznášala som svoj nos. Tiež mi ide špička dohora, ale zas predtým, keď som sa usmiala, tak mi padala špička dole. A toto sú veci, ktoré ľudia vôbec nevedia. Ja si z toho nerobím ťažkú hlavu,“ povedala ešte koncom minulého roka na adresu uštipačných komentárov.


Teraz však kritici zašli ešte ďalej a Lauru začali prirovnávať k živej Barbie, Jessice Alves, ktorá bola kedysi živým Kenom Rodrigom. S výraznými mačacími očami, kyselinou nabobtnanými perami a nosom dohora podľa nich úplne pripomína Vizváryovú. Či to tak skutočne je, to už necháme na vás. ZAHLASUJTE v ankete nižšie.

