Miliardový ŠKANDÁL v MOL! Manažéri predávali akcie za rekordné ceny v čase, keď už vedeli o zastavení ropy z Družby

BUDAPEŠŤ - Združenie zastupujúce malých akcionárov sa obrátilo na centrálnu banku s podnetom pre podozrenie z obchodovania na základe dôverných informácií. Domnieva sa, že niektorí manažéri spoločnosti Mol Plc. mohli nezákonne profitovať z predaja akcií práve v období, keď sa ich cena vyšplhala na historicky vysoké úrovne, a to v čase, keď už mali vedomosť o zastavení dodávok ruskej ropy cez ropovod Barátság, no túto informáciu verejne neoznámili.

Maďarská národná banka (MNB), ktorá dohliada aj na kapitálový trh, začala preverovať niektoré transakcie s akciami ropnej skupiny MOL. Vyšetrovanie sa týka podozrenia z bennfiteského obchodovania po tom, čo drobných investorov zastupujúce združenie TEBÉSZ podalo podnet. Podľa neho mohli niektorí predstavitelia spoločnosti predať akcie v čase, keď už vedeli o zastavení dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, no táto informácia ešte nebola verejná.

Bennfiteské obchodovanie

Bennfiteské obchodovanie (anglicky insider trading) je nezákonná činnosť, pri ktorej osoba zneužije dôverné, verejne neprístupné informácie o spoločnosti na to, aby s výhodou obchodovala s jej akciami alebo inými cennými papiermi.

Centrálna banka v odpovedi pre agentúru Reuters uviedla, že skúma, či pri určitých kapitálových transakciách nedošlo k porušeniu pravidiel o zakázanom insider tradingu. Kým je konanie otvorené, MNB neposkytuje ďalšie detaily.

TEBÉSZ upozornil na predaje po 27. januári

Podľa informácií portálu 24.hu podal TEBÉSZ podnet v súvislosti s predajmi akcií, ktoré uskutočnili predstavitelia MOL-u v dňoch nasledujúcich po 27. januári – dátume, keď sa zastavili dodávky ropy cez ukrajinskú časť ropovodu Družba smerom do Maďarska. Štyria manažéri ropnej spoločnosti predali od konca januára akcie MOL za celkovo približne jeden a pol miliardy forintov.

Časová os udalostí:

 

 

  • 27. január – podľa ukrajinského ministerstva zahraničných vecí sa v dôsledku ruského útoku zastavili dodávky ropy cez ropovod Družba.
  • Dňa 27. januára predal Ákos Székely, zástupca finančného riaditeľa, 29 852 akcií spoločnosti MOL za priemernú cenu 3 978 forintov za akciu, čím dosiahol tržby vo výške 118 751 256 forintov (cca 316 123 eur).
  • Podľa zverejnenia z 29. januára predal Péter Ratatics, výkonný riaditeľ pre spotrebiteľské služby, 26. januára 52 795 akcií za priemernú cenu 3 820 forintov za akciu, čím dosiahol tržby vo výške 201 676 900 forintov (cca 536 876 eur)
  • Dňa 5. februára predal Anthony Radev, člen predstavenstva spoločnosti Mol Plc., 160 072 akcií spoločnosti Mol za priemernú cenu 4 013 forintov, čo viedlo k výnosu 642 368 936 forintov (cca 1 710 026 eur).
  • Člen predstavenstva Zsigmond Járai 6. februára predal 150 620 akcií spoločnosti MOL za priemernú cenu 4 016 forintov za akciu, čo mu prinieslo tržby vo výške 604 889 920 forintov (cca 1 610 255 eur).
  • 12. február – Ukrajinské MZV oficiálne informovalo, že export ruskej ropy cez Družbu je zastavený od 27. januára.
  • 16. február – MOL oznámil, že požiadal maďarské ministerstvo energetiky o uvoľnenie strategických ropných rezerv, keďže dodávky cez ropovod sú prerušené.
  • 25. február – MNB potvrdila, že začala preverovať podozrenie z bennfiteského obchodovania.





Po zverejnení informácií o vyšetrovaní klesli akcie MOL-u na budapeštianskej burze o 3,25 %, na úroveň 3 450 forintov, čo bolo slabšie ako vývoj širšieho trhu.

Centrálna banka zatiaľ neuviedla, kto podnet podal, no potvrdila, že preveruje, či nedošlo k porušeniu pravidiel o insider tradingu.

Spoločnosť MOL v reakcii pre agentúru Reurter uviedla, že všetky transakcie jej manažérov boli vykonané zákonným spôsobom a riadne zverejnené. „MOL ... vždy vo všetkých ohľadoch dodržiavala príslušné zákony. Zaviazala sa k transparentnosti kapitálového trhu a je NBH k dispozícii vo všetkých záležitostiach,“ uviedla spoločnosť.

Marián Viskupič
SaS kritizuje vládu: Slováci platia za palivá o 10 % viac ako susedia napriek lacnej ruskej rope
Domáce
Ilustračné foto
MIMORIADNY ONLINE Ropovod Družba sa nedá rýchlo opraviť, uviedol Zelenskyj: Ukrajina posilní ochranu ciest proti dronom
Zahraničné
Ilustračné foto
Európska komisia plánuje úplný zákaz dovozu ruskej ropy tri dni po maďarských voľbách
Zahraničné
Šéfka Európskej komisie (EK)
Von der Leyenová vyzvala Ukrajinu: Urýchlite opravy ropovodu Družba po ruských útokoch
Zahraničné

Lavína v Mengusovskej doline
Tragédia vo Vysokých Tatrách: Lavína si vyžiadala dva ľudské životy
Domáce
Ilustračné foto
Proces v kauze Očistec sa má začať v prvej polovici mája
Domáce
Žena po útoku nožom
Z nemocnice prišla tragická správa: Žena po útoku nožom v Helcmanovciach zraneniam podľahla
Domáce
Veľký Krtíš investuje takmer milión eur do moderných kontajnerových stojísk s čipmi a kamerami
Veľký Krtíš investuje takmer milión eur do moderných kontajnerových stojísk s čipmi a kamerami
Banská Bystrica

Kirill Dmitrijev a Steve
USA požadujú, aby bola dohoda s Iránom časovo neobmedzená
Zahraničné
Filip Turek a Petr
Žaloba na prezidenta je pripravená: Turek sa však momentálne sústredí na Green Deal a energetiku
Zahraničné
Ilustračné foto
USA z humanitárnych dôvodov zmiernia obmedzenie vývozu venezuelskej ropy na Kubu
Zahraničné

FOTO FOTO Vizváryovej sa vysmievajú
FOTO Vizváryovej sa vysmievajú za vzhľad: Prirovnávajú ju k preoperovanej Barbie
Domáci prominenti
Halle Berry
TOTO už pri sexe robiť NEBUDEM! Sebavedomá Halle Berry odmieta kompromisy v spálni i mimo nej
Zahraniční prominenti
Matej Sajfa Cifra, Martin
Strach v zákulisí! Nikodým prehovoril o obavách zo Sajfu: Čo spôsobilo napätie medzi chlapmi?
Domáci prominenti
Krst novej knihy Tamary
Výchova podľa Babsy Jagušák: Ona zakazuje, manžel dovoľuje! Zhodnú sa vôbec na niečom?
Domáci prominenti

Ilustračný obrázok
Prípad, ktorý POPIERA zákony biológie: Otehotnela bez toho, aby mala POMER! Vysvetlenie lekárov vás ŠOKUJE
Zaujímavosti
Toto ochorenie sa stále
Toto ochorenie sa stále nedá liečiť, ale dá sa s ním žiť: Spoznáte ho podľa potu!
vysetrenie.sk
BIZARNÝ vynález: Vedci vyvinuli
BIZARNÝ vynález: Vedci vyvinuli INTELIGENTNÉ SPODKY, ktoré odosielajú TIETO údaje priamo do vášho mobilu!
Zaujímavosti
Pozrite sa, čo urobila
Pozrite sa, čo urobila korytnačka, keď jej domov pohltili plamene: Zapla športový režim a... TOTO jej zachránilo život!
Zaujímavosti

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Slovenskí motoristi v pozore: Prečo platíme na pumpách o 15 centov viac než susedia? Nedáva to zmysel, tvrdí SaS!
Slovenskí motoristi v pozore: Prečo platíme na pumpách o 15 centov viac než susedia? Nedáva to zmysel, tvrdí SaS!
Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Nedostali ste ešte žiaden energošek? Pošta oznámila, kedy do schránok rozpošle ďalšiu várku!
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?

Momenty, kedy ide šport bokom: Veľká tragédia donúti trénera Erika Černáka vynechať reštart NHL
Momenty, kedy ide šport bokom: Veľká tragédia donúti trénera Erika Černáka vynechať reštart NHL
NHL
Real Madrid – SL Benfica: Online prenos z odvety play-off Ligy majstrov
Real Madrid – SL Benfica: Online prenos z odvety play-off Ligy majstrov
Liga majstrov
Ledecká sa po sklamaní na ZOH vrátila vo veľkom štýle: Fantastický výkon na zjazdovke v Soldeu
Ledecká sa po sklamaní na ZOH vrátila vo veľkom štýle: Fantastický výkon na zjazdovke v Soldeu
Lyžovanie
Obrovská smola mladých Žilinčanov: Napriek bojovnému výkonu v Lige majstrov končia
Obrovská smola mladých Žilinčanov: Napriek bojovnému výkonu v Lige majstrov končia
Liga majstrov

Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
D2 opäť čakajú stavebné práce. Diaľnicu musia opakovane úplne uzavrieť
Doprava
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy

Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Rady, tipy a triky
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Tajná zbraň úspešných: Využite AI na zrýchlenie kariérneho rastu a predbehnite konkurenciu
Kariérny rast
Budúcnosť práce je tu: Ako sa pripraviť na profesie, ktoré ešte ani neexistujú
Budúcnosť práce je tu: Ako sa pripraviť na profesie, ktoré ešte ani neexistujú
Kariérny rast
5 finančných chýb, ktoré robíme a ani o nich nevieme! Vyhnite sa im skôr, než vás pripravia o peniaze
5 finančných chýb, ktoré robíme a ani o nich nevieme! Vyhnite sa im skôr, než vás pripravia o peniaze
Rady, tipy a triky

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Pizza z cottage syra: Proteínová pochúťka, chutí lepšie, než čakáte
Pizza z cottage syra: Proteínová pochúťka, chutí lepšie, než čakáte
Rady a tipy
Ako obaliť rezne bez strúhanky: Možnosti, ktoré vás prekvapia
Ako obaliť rezne bez strúhanky: Možnosti, ktoré vás prekvapia
Rady a tipy

Autonómne zbrane už nie sú len teória. AI agenti v testoch zvládli misiu bez reálneho riadenia
Autonómne zbrane už nie sú len teória. AI agenti v testoch zvládli misiu bez reálneho riadenia
Armádne technológie
Žena použila ChatGPT na prípravu dvojitej vraždy: V záznamoch našla polícia detailný návod, ako niekoho otráviť
Žena použila ChatGPT na prípravu dvojitej vraždy: V záznamoch našla polícia detailný návod, ako niekoho otráviť
Umelá inteligencia
YouTube spustil lacnejšie predplatné Premium Lite. Reklamy však zmiznú len z časti videí, tento obsah zostane s reklamou
YouTube spustil lacnejšie predplatné Premium Lite. Reklamy však zmiznú len z časti videí, tento obsah zostane s reklamou
Správy
Rusko práve udelilo Googlu ďalšiu pokutu. Vadí mu, že ľuďom umožňuje obchádzať cenzúru
Rusko práve udelilo Googlu ďalšiu pokutu. Vadí mu, že ľuďom umožňuje obchádzať cenzúru
Správy

Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Vyzerá ako zo starých čias, no nedajte sa zmiasť. Vnútri nájdete útulnosť a klasickú atmosféru chalupy
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Naučili ste sa tieto interiérové pravidlá? Dizajnéri tiež, no aj tak ich porušujú. Prečo a kedy by ste mali tiež?
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie

Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Pretáča sa vám skrutka v dreve? S týmto 10-sekundovým trikom strhnutý závit okamžite opravíte
Údržba a opravy
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Pripravte panvicu a štartujte stopky! Tieto 3 chutné omáčky na cestoviny sú rýchlejšie ako donáška
Recepty
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Aj pri stavbe jednoduchej drevenej terasy môžete urobiť niekoľko chýb! Čomu sa vyhýbať?
Dvor a záhrada
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Nábytok

