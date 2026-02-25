Miliardový ŠKANDÁL v MOL! Manažéri predávali akcie za rekordné ceny v čase, keď už vedeli o zastavení ropy z Družby

BUDAPEŠŤ - Združenie zastupujúce malých akcionárov sa obrátilo na centrálnu banku s podnetom pre podozrenie z obchodovania na základe dôverných informácií. Domnieva sa, že niektorí manažéri spoločnosti Mol Plc. mohli nezákonne profitovať z predaja akcií práve v období, keď sa ich cena vyšplhala na historicky vysoké úrovne, a to v čase, keď už mali vedomosť o zastavení dodávok ruskej ropy cez ropovod Barátság, no túto informáciu verejne neoznámili.
Maďarská národná banka (MNB), ktorá dohliada aj na kapitálový trh, začala preverovať niektoré transakcie s akciami ropnej skupiny MOL. Vyšetrovanie sa týka podozrenia z bennfiteského obchodovania po tom, čo drobných investorov zastupujúce združenie TEBÉSZ podalo podnet. Podľa neho mohli niektorí predstavitelia spoločnosti predať akcie v čase, keď už vedeli o zastavení dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, no táto informácia ešte nebola verejná.
Bennfiteské obchodovanie
Bennfiteské obchodovanie (anglicky insider trading) je nezákonná činnosť, pri ktorej osoba zneužije dôverné, verejne neprístupné informácie o spoločnosti na to, aby s výhodou obchodovala s jej akciami alebo inými cennými papiermi.
Centrálna banka v odpovedi pre agentúru Reuters uviedla, že skúma, či pri určitých kapitálových transakciách nedošlo k porušeniu pravidiel o zakázanom insider tradingu. Kým je konanie otvorené, MNB neposkytuje ďalšie detaily.
TEBÉSZ upozornil na predaje po 27. januári
Podľa informácií portálu 24.hu podal TEBÉSZ podnet v súvislosti s predajmi akcií, ktoré uskutočnili predstavitelia MOL-u v dňoch nasledujúcich po 27. januári – dátume, keď sa zastavili dodávky ropy cez ukrajinskú časť ropovodu Družba smerom do Maďarska. Štyria manažéri ropnej spoločnosti predali od konca januára akcie MOL za celkovo približne jeden a pol miliardy forintov.
Časová os udalostí:
- 27. január – podľa ukrajinského ministerstva zahraničných vecí sa v dôsledku ruského útoku zastavili dodávky ropy cez ropovod Družba.
- Dňa 27. januára predal Ákos Székely, zástupca finančného riaditeľa, 29 852 akcií spoločnosti MOL za priemernú cenu 3 978 forintov za akciu, čím dosiahol tržby vo výške 118 751 256 forintov (cca 316 123 eur).
- Podľa zverejnenia z 29. januára predal Péter Ratatics, výkonný riaditeľ pre spotrebiteľské služby, 26. januára 52 795 akcií za priemernú cenu 3 820 forintov za akciu, čím dosiahol tržby vo výške 201 676 900 forintov (cca 536 876 eur)
- Dňa 5. februára predal Anthony Radev, člen predstavenstva spoločnosti Mol Plc., 160 072 akcií spoločnosti Mol za priemernú cenu 4 013 forintov, čo viedlo k výnosu 642 368 936 forintov (cca 1 710 026 eur).
- Člen predstavenstva Zsigmond Járai 6. februára predal 150 620 akcií spoločnosti MOL za priemernú cenu 4 016 forintov za akciu, čo mu prinieslo tržby vo výške 604 889 920 forintov (cca 1 610 255 eur).
- 12. február – Ukrajinské MZV oficiálne informovalo, že export ruskej ropy cez Družbu je zastavený od 27. januára.
- 16. február – MOL oznámil, že požiadal maďarské ministerstvo energetiky o uvoľnenie strategických ropných rezerv, keďže dodávky cez ropovod sú prerušené.
- 25. február – MNB potvrdila, že začala preverovať podozrenie z bennfiteského obchodovania.
Po zverejnení informácií o vyšetrovaní klesli akcie MOL-u na budapeštianskej burze o 3,25 %, na úroveň 3 450 forintov, čo bolo slabšie ako vývoj širšieho trhu.
Centrálna banka zatiaľ neuviedla, kto podnet podal, no potvrdila, že preveruje, či nedošlo k porušeniu pravidiel o insider tradingu.
Spoločnosť MOL v reakcii pre agentúru Reurter uviedla, že všetky transakcie jej manažérov boli vykonané zákonným spôsobom a riadne zverejnené. „MOL ... vždy vo všetkých ohľadoch dodržiavala príslušné zákony. Zaviazala sa k transparentnosti kapitálového trhu a je NBH k dispozícii vo všetkých záležitostiach,“ uviedla spoločnosť.