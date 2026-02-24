Markizácky ženích to nebude mať ľahké: Ďalšie krásky ODHALENÉ... TÁTO sa o muža pobila!

BRATISLAVA - Nová séria šou Ruža pre nevestu prináša pestrú skupinu žien, ktoré zabojujú o lásku na televíznych obrazovkách. Medzi súťažiacimi sú silné a autentické osobnosti – od kreatívnych duší a temperamentných tanečníčok až po energické ženy. Toto sú ďalšie 3 krásky.
Televízia Markíza predstavila ďalšiu trojicu žien, ktoré budú na televíznych obrazovkách hľadať lásku. Toto sú ony:
Stela (25), asistentka v rodinnej firme - Žilina
Stela pochádza z Terchovej a hoci má folklór hlboko zakorenený, nie je typom ortodoxnej folkloristky. Od malička je živá, spontánna a nabitá energiou – dobre vie, že život je príliš krátky na stereotyp. Pracuje ako obchodná referentka v rodinnej firme. Má za sebou dlhodobý vzťah, ktorý sa nedávno skončil, a tvrdí, že je pripravená otvoriť sa niekomu novému. Ideálny partner by podľa nej mal byť vysoký a športovo stavaný.
Michaela (29), nechtová školiteľka a vizážistka - Bratislava
Michaela vyštudovala odevný dizajn. Umenie, hudba a tvorivosť ju priťahovali už od detstva. Dnes pracuje ako medzinárodná školiteľka pre svetovú značku nechtovej kozmetiky. Vo vzťahoch má za sebou tri skúsenosti a otvorene hovorí, že si v minulosti často vyberala nesprávnych partnerov, preto je väčšinu života slobodná.
Nikol (23), DJ-ka - Liptovský Mikuláš
Hudba a tanec sú jej prirodzenou súčasťou života – už od detstva sa venovala súťažnému tancu a získala ocenenia na majstrovstvách Slovenska aj sveta. Posledný rok sa naplno sústreďuje na DJing. Hráva doma aj v zahraničí. Okrem hudobnej scény pracovala dva roky ako barmanka v kasíne. Sama seba opisuje ako bláznivú a veľmi komunikatívnu osobnosť. Pre lásku je ochotná urobiť veľa – dokonca priznáva, že sa kvôli jednému mužovi aj pobila. Konkrétny typ partnera nemá, no oceňuje najmä zmysel pre humor a otvorenosť.
