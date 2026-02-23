Ženeva opäť centrom diplomacie: USA rokujú o jadrovej dohode s Ruskom a Čínou

ŽENEVA - Spojené štáty sa v pondelok stretli s ruskou delegáciou v Ženeve, aby rokovali o vytvorení potenciálnej multilaterálnej zmluvy o kontrole jadrových zbraní. V utorok sa tam stretnú aj so zástupcami Číny, informoval o tom popredný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí, informujú agentúry Reuters a AFP.
„Dnes som sa stretol s ruskou delegáciou. Zajtra sa stretneme okrem iných aj s čínskou delegáciou,“ potvrdil pre novinárov americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Dodal, že po vypršaní platnosti zmluvy New START začiatkom februára sa vo Washingtone konali „prípravné“ stretnutia medzi týmito krajinami. Rokovania v Ženeve však boli podľa predstaviteľa „o niečo podstatnejšie“. Washington v uplynulých týždňoch „viackrát“ rokoval aj s jadrovými veľmocami Veľkou Britániou a Francúzskom, doplnil predstaviteľ.
Dohoda New START sa týkala najväčších jadrových veľmocí - Spojených štátov a Ruska - a obmedzovala počet ich jadrových hlavíc na 1550 kusov na každej strane. Spojené štáty viackrát vyzvali, aby sa uzavrela nová dohoda, ktorá by zahŕňala aj Čínu. Podľa AFP Peking tieto výzvy opakovane odmietol. Reuters dodáva, že nateraz zatiaľ nie je jasné, či v rámci utorkových rozhovorov dôjde k formálnym rokovaniam. Tajomník ministra zahraničných vecí USA pre kontrolu zbrojenia a nešírenie jadrových zbraní Christopher Yeaw v pondelok na konferencii o odzbrojení v Ženeve zopakoval ambíciu Washingtonu rokovať o takejto zmluve s Čínou. Zároveň ju obvinil z rozširovania svojho jadrového arzenálu a vykonávania tajných jadrových testov.
Zástupca čínskeho veľvyslanca pri OSN Šen Ťien na tejto konferencii vyhlásil, že Peking sa „nezapojí do žiadnych pretekov v zbrojení s nijakou krajinou“. „Čínsky jadrový arzenál nie je na rovnakej úrovni ako arzenály krajín, ktoré disponujú najväčšími jadrovými arzenálmi... Nie je spravodlivé, rozumné ani realistické očakávať, že Čína sa zapojí do takzvaných trojstranných rokovaní,“ dodal čínsky predstaviteľ.