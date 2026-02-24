Utorok24. február 2026, meniny má Matej, zajtra Frederik, Frederika

Veľké zmeny v rodičovskom dôchodku: Takto sa v roku 2026 dostanú seniori k peniazom od detí!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Éra automatických rodičovských dôchodkov, ako sme ich poznali, skončila. Od januára 2025 sa tento systém pretransformoval na asignáciu časti zaplatenej dane. V roku 2026 tak seniori po prvýkrát dostanú peniaze podľa nových pravidiel. Sociálna poisťovňa pripravila prehľad najčastejších otázok, ktoré trápia nielen dôchodcov, ale aj ich deti. Zistite, kto má na peniaze nárok a v akých termínoch ich môžete očakávať.

Zásadnou novinkou je systém, v ktorom môžu pracujúce deti každému rodičovi poukázať podiel zaplatenej dane vo výške dvoch percent. Znamená to, že dieťa môže podporiť matku aj otca súčasne bez toho, aby tým utrpeli neziskové organizácie, ktorým môžu daňovníci naďalej venovať svoje percentá tak ako doteraz. Celý proces vyplatenia je však viazaný na zákonné lehoty a podanie daňového priznania dieťaťa.

Mnoho poberateľov dôchodkov sa pýta, či musia o tento príspevok oficiálne žiadať. Sociálna poisťovňa ubezpečuje, že rodičia nemusia robiť vôbec nič. Celý proces iniciuje ich dieťa v rámci svojho daňového priznania alebo vyhlásenia u zamestnávateľa. Poisťovňa následne vyplatí peniaze automaticky a to rovnakým spôsobom, akým rodičovi zasiela jeho bežný mesačný dôchodok.

Veľké zmeny v rodičovskom
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Kto má nárok na peniaze?

Dôležité je však vedieť, kto má na tieto peniaze nárok. Zákon jasne hovorí, že podiel dane môžu získať poberatelia starobného dôchodku, starobného výsluhového dôchodku alebo invalidného dôchodku, ale až po dovŕšení dôchodkového veku. Naopak, poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorí ešte nedosiahli riadny dôchodkový vek, alebo ľudia poberajúci čisto pozostalostné dávky ako vdovský či vdovecký dôchodok, nateraz z tohto systému vypadávajú.

Kedy prídu peniaze na účet?

Časový harmonogram výplaty peňazí závisí od disciplíny detí pri podávaní daňových priznaní. Ak dieťa podalo priznanie v riadnom termíne do konca marca, senior by mal peniaze dostať na účet alebo poštou najneskôr do konca augusta 2026. V prípade, že si dieťa odložilo daňové priznanie až na jún, peniaze budú vyplatené priebežne v neskorších mesiacoch po spracovaní údajov z Finančnej správy.

Mnohých seniorov zaujíma aj to, či môžu dostať peniaze od vnúčat, svokrovcov alebo iných príbuzných. Sociálna poisťovňa v tomto bode prízvukuje, že asignáciu možno vyplatiť výhradne vlastným alebo osvojeným rodičom, prípadne osobám, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti súdom. Iné rodinné väzby zákon pri tomto type podpory neuznáva.

Kto vám povie sumu?

V prípade pochybností o výške zaslanej sumy poisťovňa upozorňuje, že ona slúži len ako výkonný orgán, ktorý peniaze fyzicky rozosiela. O tom, či boli splnené podmienky na strane dieťaťa a aká je presná výška príspevku, rozhoduje výhradne Finančné riaditeľstvo SR. Ak teda rodičovi príde nižšia suma, než očakával, jeho kroky by mali viesť k informáciám od daňových úradov, nie do pobočiek Sociálnej poisťovne.

Čo ak rodič zomrie pred vyplatením?

Posledným dôležitým faktom je zánik nároku. Ak by rodič zomrel v období po podaní daňového priznania dieťaťa, ale ešte pred samotným vyplatením peňazí, toto právo zaniká. Takýto finančný príspevok nie je možné vyplatiť iným osobám a nestáva sa ani predmetom dedičského konania po zosnulom dôchodcovi.

Priebežne aktualizované odpovede na ďalšie otázky nájdete na webstránke Sociálnej poisťovne.

Viac o téme: Sociálna poisťovňaRodičovský dôchodok2% dane
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Veľké zmeny pri podávaní
Veľké zmeny pri podávaní daňových priznaní: POZOR najmä na TIETO dve významné! Vyššie sú aj pokuty
Domáce
Z rodičovského dôchodku ALMUŽNA!
Z rodičovského dôchodku ALMUŽNA! TABUĽKA Veľké porovnanie so starým systémom: TÍTO po novom nedostanú NIČ
Domáce
Rodičom, neziskovke či obom?
Rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá!
openiazoch.sk
Sociálna poisťovňa uvádza veci
Sociálna poisťovňa uvádza veci na pravú mieru: Tento doklad pri poukázaní dane rodičom nepotrebujete
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Prominenti
Boris Filan bol tajným hosťom v relácii Inkognito
Boris Filan bol tajným hosťom v relácii Inkognito
Prominenti
Vladimír Vnuk na Rade EÚ o príprave národných plánov v rámci agropolitiky EÚ
Vladimír Vnuk na Rade EÚ o príprave národných plánov v rámci agropolitiky EÚ
Správy

Domáce správy

Veľké zmeny v rodičovskom
Veľké zmeny v rodičovskom dôchodku: Takto sa v roku 2026 dostanú seniori k peniazom od detí!
Domáce
Tomu sa povie SMOLA!
Tomu sa povie SMOLA! Slovák omylom roztrhal výherný tiket, stávková kancelária bola nekompromisná
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po podozrivom Martinovi Belákovi z Kysuckého Nového Mesta: Nevideli ste ho?
Domáce
Snina získala vyše 34-tisíc eur z EÚ: Pripravuje veľké kultúrne a športové dni s Poľskom
Snina získala vyše 34-tisíc eur z EÚ: Pripravuje veľké kultúrne a športové dni s Poľskom
Prešov

Zahraničné

launch of a ballistic
Ženeva opäť centrom diplomacie: USA rokujú o jadrovej dohode s Ruskom a Čínou
Zahraničné
Americká armáda zasiahla v
Americká armáda zasiahla v Karibskom mori: Pri útoku na podozrivú loď zahynuli traja ľudia
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
Izrael sa pripravuje na ťažké obdobie: Premiér hovorí o eskalácii medzi USA a Izraelom
Zahraničné
Minister zahraničných vecí a
Slovensko odmietlo členstvo v Trumpovej Rade mieru: Vo Washingtone bolo len pozorovateľom
Zahraničné

Prominenti

Jediný zajačik v jej
Jediný zajačik v jej posteli: K Belohorcovej milencom patrí aj tento známy slovenský futbalista!
Osobnosti
FOTO Jana Brejchová to vedela
Zabudnuté zábery! Sexi dračica Jana Brejchová: Horúci orgazmus aj divoký striptíz
Domáci prominenti
Kráľovná Alžbeta a otáznik
Šokujúci večer na BAFTA 2026: Miláčik kráľovnej Alžbety zatienil všetkých!
Zahraniční prominenti
Boris Filan bol tajným
Borisovi Filanovi v obchode ODPADLA do rúk mladá žena: Spôsobila mu zranenie! Doživotné následky?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Lekári v šoku: TAKÚTO
Lekári v šoku: TAKÚTO vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil
Zaujímavosti
Odborníci radia: Týchto 8
Odborníci radia: Týchto 8 druhov ovocia zničí tuk na vašom bruchu
vysetrenie.sk
Zabudnite na lieky na
Zabudnite na lieky na spanie: TENTO večerný rituál vám zabezpečí NAJLEPŠIU noc vášho života! Chcete sa konečne vyspať?
Zaujímavosti
Chcete vlastný ostrov? Švédi
Chcete vlastný ostrov? Švédi ho dajú komukoľvek, kto splní TÚTO bizarnú podmienku!
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce

Ekonomika

Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Zlom v dôchodkoch: Pozrite sa, koľko dostávajú seniori! Je to veľa alebo málo?
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Fico dal zastaviť elektrinu na Ukrajinu: Zabudnite na núdzové dodávky, kým neobnovíte Družbu, tvrdí!
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Rodičovský dôchodok má novú formu: Ako poslať peniaze rodičom? (otázky a odpovede)
Číslo, ktoré vám vyrazí dych: Vypočítajte si, koľko vám z úspor
Číslo, ktoré vám vyrazí dych: Vypočítajte si, koľko vám z úspor "zožrala" inflácia! (kalkulačka)

Šport

VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
VIDEO Hrozil jej najhorší možný scenár: Lindsey Vonnová prišla so šokujúcim odhalením
Lyžovanie
VIDEO Dronové útoky v Rusku ukončili duel KHL, Čajkovský gólom pomohol Traktoru k výhre
VIDEO Dronové útoky v Rusku ukončili duel KHL, Čajkovský gólom pomohol Traktoru k výhre
KHL
ZOH 2026 Gesto, ktoré dojalo celý svet: Američania venovali zlato rodine Gaudreaua
ZOH 2026 Gesto, ktoré dojalo celý svet: Američania venovali zlato rodine Gaudreaua
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky

Kariéra a motivácia

Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Platy, o ktorých sa mlčí: Ako si vyjednať viac než kolegovia
Mzda
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
Zastarané CV? Takmer všetci ho robia zle, aj vy
CV a motivačný list
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Rady, tipy a triky
Potrebujeme flexibilitu pre skutočný výkon a kreativitu?
Potrebujeme flexibilitu pre skutočný výkon a kreativitu?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rizoto z jedného hrnca: Krémová večera bez hory špinavého riadu
Rady a tipy
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Výber receptov

Technológie

Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Ukrajine sa podarilo po prvýkrát zostreliť pokročilý ruský dron Klin oveľa lacnejším strojom: Pozri sa na video zo zásahu
Armádne technológie
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
Muž omylom získal kontrolu nad 7 000 robotickými vysávačmi. Svoj vysávač chcel len ovládať joystickom. Predávali sa aj u nás
Bezpečnosť
Spoločnosť OpenMind hovorí o „Android momente“ pre robotiku: Chce vytvoriť operačný systém, na ktorom by fungovali všetky roboty
Spoločnosť OpenMind hovorí o „Android momente“ pre robotiku: Chce vytvoriť operačný systém, na ktorom by fungovali všetky roboty
Technológie
Slovensko práve dostalo prvé bojové vozidlo pechoty CV9035 MkIV. Éra sovietskeho BVP-2 sa pomaly končí
Slovensko práve dostalo prvé bojové vozidlo pechoty CV9035 MkIV. Éra sovietskeho BVP-2 sa pomaly končí
Armádne technológie

Bývanie

Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy

Pre kutilov

Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Najštýlovejší domáci bar sezóny? Tomáš ho vyrobil zo starého perináka
Nábytok
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Záhrada
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Údržba a opravy
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stabilita aj vášeň v jednom? Muž v tomto znamení je snom každej ženy
Partnerské vzťahy
Stabilita aj vášeň v jednom? Muž v tomto znamení je snom každej ženy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľké zmeny v rodičovskom
Domáce
Veľké zmeny v rodičovskom dôchodku: Takto sa v roku 2026 dostanú seniori k peniazom od detí!
Tomu sa povie SMOLA!
Domáce
Tomu sa povie SMOLA! Slovák omylom roztrhal výherný tiket, stávková kancelária bola nekompromisná
Škrt cez rozpočet pre
Domáce
Škrt cez rozpočet pre vodičov na Gemeri: Sľubovaný tunel nebude! Prioritou je rekonštrukcia starej cesty
Ilustračné foto
Domáce
Nástupný plat 6 700 eur a teplé miesto na dlhé roky! Brusel hľadá nových úradníkov: Nepotrebujete ani prax

Ďalšie zo Zoznamu