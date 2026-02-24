Veľké zmeny v rodičovskom dôchodku: Takto sa v roku 2026 dostanú seniori k peniazom od detí!

BRATISLAVA - Éra automatických rodičovských dôchodkov, ako sme ich poznali, skončila. Od januára 2025 sa tento systém pretransformoval na asignáciu časti zaplatenej dane. V roku 2026 tak seniori po prvýkrát dostanú peniaze podľa nových pravidiel. Sociálna poisťovňa pripravila prehľad najčastejších otázok, ktoré trápia nielen dôchodcov, ale aj ich deti. Zistite, kto má na peniaze nárok a v akých termínoch ich môžete očakávať.
Zásadnou novinkou je systém, v ktorom môžu pracujúce deti každému rodičovi poukázať podiel zaplatenej dane vo výške dvoch percent. Znamená to, že dieťa môže podporiť matku aj otca súčasne bez toho, aby tým utrpeli neziskové organizácie, ktorým môžu daňovníci naďalej venovať svoje percentá tak ako doteraz. Celý proces vyplatenia je však viazaný na zákonné lehoty a podanie daňového priznania dieťaťa.
Mnoho poberateľov dôchodkov sa pýta, či musia o tento príspevok oficiálne žiadať. Sociálna poisťovňa ubezpečuje, že rodičia nemusia robiť vôbec nič. Celý proces iniciuje ich dieťa v rámci svojho daňového priznania alebo vyhlásenia u zamestnávateľa. Poisťovňa následne vyplatí peniaze automaticky a to rovnakým spôsobom, akým rodičovi zasiela jeho bežný mesačný dôchodok.
Kto má nárok na peniaze?
Dôležité je však vedieť, kto má na tieto peniaze nárok. Zákon jasne hovorí, že podiel dane môžu získať poberatelia starobného dôchodku, starobného výsluhového dôchodku alebo invalidného dôchodku, ale až po dovŕšení dôchodkového veku. Naopak, poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorí ešte nedosiahli riadny dôchodkový vek, alebo ľudia poberajúci čisto pozostalostné dávky ako vdovský či vdovecký dôchodok, nateraz z tohto systému vypadávajú.
Kedy prídu peniaze na účet?
Časový harmonogram výplaty peňazí závisí od disciplíny detí pri podávaní daňových priznaní. Ak dieťa podalo priznanie v riadnom termíne do konca marca, senior by mal peniaze dostať na účet alebo poštou najneskôr do konca augusta 2026. V prípade, že si dieťa odložilo daňové priznanie až na jún, peniaze budú vyplatené priebežne v neskorších mesiacoch po spracovaní údajov z Finančnej správy.
Mnohých seniorov zaujíma aj to, či môžu dostať peniaze od vnúčat, svokrovcov alebo iných príbuzných. Sociálna poisťovňa v tomto bode prízvukuje, že asignáciu možno vyplatiť výhradne vlastným alebo osvojeným rodičom, prípadne osobám, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti súdom. Iné rodinné väzby zákon pri tomto type podpory neuznáva.
Kto vám povie sumu?
V prípade pochybností o výške zaslanej sumy poisťovňa upozorňuje, že ona slúži len ako výkonný orgán, ktorý peniaze fyzicky rozosiela. O tom, či boli splnené podmienky na strane dieťaťa a aká je presná výška príspevku, rozhoduje výhradne Finančné riaditeľstvo SR. Ak teda rodičovi príde nižšia suma, než očakával, jeho kroky by mali viesť k informáciám od daňových úradov, nie do pobočiek Sociálnej poisťovne.
Čo ak rodič zomrie pred vyplatením?
Posledným dôležitým faktom je zánik nároku. Ak by rodič zomrel v období po podaní daňového priznania dieťaťa, ale ešte pred samotným vyplatením peňazí, toto právo zaniká. Takýto finančný príspevok nie je možné vyplatiť iným osobám a nestáva sa ani predmetom dedičského konania po zosnulom dôchodcovi.
Priebežne aktualizované odpovede na ďalšie otázky nájdete na webstránke Sociálnej poisťovne.