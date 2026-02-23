Tomu sa povie SMOLA! Slovák omylom roztrhal výherný tiket, stávková kancelária bola nekompromisná

POPRAD - Manželia z podtatranského regiónu zažili nepríjemný šok. O viac než 2 600 eur prišli vlastnou nepozornosťou. Muž si totiž nesprávne vyhodnotil svoj tiket, roztrhal ho a vyhodil. Až neskôr sa ukázalo, že patril medzi výherné. U stávkovej kancelárii s roztrhaným tiketom nepochodili.
O prípade informovala TV Joj. Muž si v kežmarskej pobočke stávkovej kancelárie podal dva tikety – jeden pre seba a druhý pre známu. Po návrate domov sledoval výsledky zápasov a bol presvedčený, že jeho tip mu „ušiel o gól“. Manželke oznámil, že tiket je nevýherný, a bez váhania ho roztrhal.
Na druhý deň však prišla nečakaná správa. Známa mu zavolala, že jej tiket vyhral – a podľa pracovníkov pobočky mal byť výherný aj ten jeho. Podľa manželky ho zo situácie takmer porazilo. Tá okamžite prehľadala odpadkový kôš a podarilo sa jej nájsť aspoň útržky s identifikačným kódom. Spolu ich poskladali a ponáhľali sa do pobočky.
Napriek tomu, že kód bol čitateľný a tiket bolo možné overiť aj cez kamerové záznamy, pracovníci výhru odmietli vyplatiť. Manželia sa obrátili aj na centrálu stávkovej spoločnosti, kde podali oficiálnu sťažnosť. Podľa ich slov aplikácia po zadaní ID kódu jasne ukázala, že tiket je výherný. Odpoveď spoločnosti však bola jednoznačná. Fortuna SK potvrdila, že výhru možno vyplatiť len po predložení nepoškodeného originálu tiketu. Ide o základné pravidlo herného plánu, ktorým sa musia riadiť všetky pobočky.
Hoci manželia o peniaze definitívne prišli, spoločnosť im ako gesto pripísala na kartu milión klubových bodov. Finančnú stratu to však nenahradí. Manželka dnes radí ostatným tipujúcim, aby tikety nikdy nevyhadzovali bez riadneho overenia. „Aj keď je výherný, aj keď si myslia, že tiket je nevýherný, všetky dajú overovať na pobočke,,“ dodala.