Reakcia Puškárovej na PREHRU našich hokejistov: Silný ODKAZ!

MILÁNO-CORTINA - Zlatica Švajdová Puškárová po prehre slovenských hokejistov v boji o bronz neskrývala emócie. Ako mama mladého hráča dobre pozná zákulisie športu, a preto mužstvu poslala silný verejný odkaz.
Zlatica Švajdová Puškárová, mama 16-ročného úspešného hokejistu Lea, reagovala na prehru našich hráčov v zápase o bronz. Keďže majú vďaka synovi hokej v rodine, niet pochýb, že moderátorka fandila celým svojím srdcom. Slovenským hokejistom sa nepodarilo získať tretie miesto. Fínsko bolo oproti prvému zápasu silnejšie a prehrali sme 1:6. Mužstvo neskrývalo sklamanie, po konci zápasu dokonca kapitán Tomáš Tatar plakal a Juraj Slafkovský priznal, že štvrté miesto je pre neho také isté, ako posledné.
Mnohí sú na nich aj napriek prehre hrdí a sú pre nich skutočnými hrdinami, ktorí dokázali stmeliť národ. Slováci im ďakujú za super výkony. Medzi nimi je aj spomínaná moderátorka. „Ďakujeme, chlapci, stali ste sa hrdinami malej krajiny s veľkými snami. Nieže nemáte nič, máte vďaka svojmu talentu všetko. Vždy to bolí, keď ste tak blízko, ale pre nás sa dotýkate čohosi veľkého. Získali ste medailu s oveľa väčšou hodnotou odhodlania, bojovnosti, súdržnosti aj hrdosti. Slovensko má opäť vzory v disciplíne, úspechu, pracovitosti aj v pravom líderstve,” napísala Švajdová Puškárová na sociálnej sieti.
„V športe je to jednoducho tak, že miliónkrát prehráte a víťazstiev je iba niekoľko. Cesta k nim je však nekonečne dlhá a okamih trvá iba chvíľu. V pozadí je neustály tlak zlepšovať sa, vždy nanovo ísť od nuly, výsledok ovplyvňuje množstvo detailov a nekonečné očakávania. A v tom epicentre je stále človek z mäsa a kosti, často ubolený, unavený, pod tlakom, ktorý chce žiť aj svoj osobný príbeh,” pokračovala.
„Odmalička je v hre celá rodina, rodičia síce bez korčúľ, ale s obavami, so strachom aj s prajnosťou voči vlastným deťom. Ako mama hokejistu veľmi dobre viem, koľko odriekania, námahy, ale aj krásnych chvíľ so sebou šport prináša,” napísala. „Nikdy si nepripúšťajte lacnú „kritiku z gauča”, ďalej si choďte za svojimi/našimi snami, tešte svojím majstrovstvom blízkych aj vzdialených. Sme na vás nekonečne pyšní a ďakujeme,” dodala na záver.
