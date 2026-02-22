Českú speváčku (63) ZRADIL hriešny rozparok: Ups, TOTO malo ostať skryté!

PRAHA - Odvážny model, vysoký rozparok a okamih, ktorý si všimli všetci prítomní. Česká speváčka (63) chcela zažiariť na spoločenskej udalosti, no zradný strih šiat sa postaral o nečakané módne faux pas.
Včera sa konal v poradí ďalší ples. Hostí privítal Český ples v Obecnom dome, ktorým sprevádzali Iveta Lutovská a Jan Čenský. Každý rok sa na tejto udalosti stretáva množstvo známych tvárí, ktoré nechýbali v spoločnosti ani tentokrát. Medzi pozvanými boli napríklad Jaroslav Faltýnek s manželkou a Radim Fiala s manželkou, prišli aj obaja bachelori Martin a Miroslav v sprievode svojich partneriek.
Jednou z pravidelných návštevníčok Českého plesu je aj Hana Kynychová. Plesovú sezónu si naplno užívajú Aneta Vignerová a Petr Kolečko, ktorí boli tento rok už na niekoľkom plese. O program sa postarali kapela Celebration, speváčka Elis Ochmanová, speváčka Yanny aj Heidi Janků. A práve tá nechcene pri fotografovaní ukázala čosi viac, než bolo potrebné.
Na ples si vybrala odvážnu ružovú róbu s rafinovaným rozparkom, ktorý nikdy neveští nič dobré. A to sa potvrdilo aj v jej prípade. Pred objektívmi ju rozparok zradil a ukázala niečo, čo malo zostať skryté. Podobná situácia nastala aj na pódiu, keď vystupovala. Do piesne sa tak vžila, že pri spievaní si nadvihla šaty a všetci prítomní uvideli, čo má pod nimi. Našťastie nebola speváčka na ostro.
