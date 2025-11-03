Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Ráchel Karnižová pod PAĽBOU KRITIKY: Po pôrode sa už stihla trikrát opiť, čo je to za matku?!

BRATISLAVA - Ráchel Karnižová patrí k tým šťastnejším mamám. Nielenže mala bezproblémový pôrod, ale aj po narodení syna si užíva pokojné materstvo.

Rachel Karnižová (25) sa po pôrode rozhodne nezavrela doma. Syn Aries, ktorého má s Pavlom Marešom alias Pufflickom, je asi tým najlepším dieťaťom pod slnkom. Spí dobre a plače iba minimálne. Rachel tiež s nadsádzkou okomentovala, prečo to tak je: „Ak chcete vedieť, prečo moje dieťa stále spí, tu je odpoveď. Nedala som mu spať v brušku, tak dospáva. Hrávala som každý víkend až do mája. Vo februári dokonca každý piatok a sobotu,“ uviedla v komentároch na Instagrame. „Čo sa týka hrania, tak posledný DJ set som mala v 8 mesiaci tehotenstva,“ povedala kontroverzná influencerka a účastníčka reality show. „To je celkom náročné fyzicky, keď musím nonstop hodinu skákať, pretože za pultom nemôžem len stáť. Chcelo se mi cikať aj každých 10 minút. Bežne sa mi stávalo, že mi ušlo trochu moču, keď som skákala,“ povedala otvorene. 

Influencerka však čelila veľkej kritike na Instagrame aj za to, že už počas šestonedelia išla do baru a nepomohlo tomu ani priznanie, že sa už párkrát opila. „Tuším trikrát. Ešteže nemám "opicu". A ráno ani neviem, že som pila. Ale teraz som na mol aj z troch drinkov, takže tak,“ uviedla bez cenzúry. Do baru išla už desať dní po narodení syna a tento jej postoj k materstvu rozdelil fanúšikov na dve skupiny – kým jedna časť ju odsudzuje a ľutuje "chudák dieťa", druhá časť tvrdí: „Je to normálny človek, ktorý má právo si niekam vyjsť s partnerom a mať z toho radosť. Už vám niekto povedal, že dieťa neznamená chorobu ani väzenie?“ Rozporuplné reakcie ľudí však Ráchel berie s nadhľadom a už teraz je jasné, že na materskej neplánuje byť tri roky. Chce sa totiž čím skôr vrátiť k hraniu v kluboch.

 

Ráchel Karnižová
