DIVOKÉ spolunažívanie Belohorcovej a Hájka po nevere: Žijú v JEDNOM dome... Aj s milenkou!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Ján Zemiar)
TENERIFE - Keď sa koncom septembra prevalila nevera Vlastu Hájka, Zuzana Belohorcová aj s deťmi odišla na Miami a podnikateľ zostal so svojou milenkou vo vile. No dvojica z nej vraj neodišla ani po návrate rodiny z USA. Všetci vraj žijú pod jednou strechou... Vrátane ženy, ktorá môže za rozpad dlhoročného vzťahu!

Bol to pre mnohých obrovský šok, keď sa koncom septembra minulého roka prevalilo, že sa Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek po dlhých 18 rokoch rozchádzajú. Dôvodom má byť milenecký pomer, ktorý Vlasta udržiava so zamestnankyňou ich realitnej kancelárie na Tenerife. Podvedená moderátorka s deťmi po tomto zistení prakticky hneď odišla na Miami a v ich luxusnej vile zostal Vlasta s novou milenkou...

No ako informuje eXtra.cz, dvojica dom neopustila ani po návrate rodinky z USA. A všetci, vrátane milenky Alexandry, vraj žijú pod jednou strechou. Dôvodom má byť fakt, že ani jeden nemá dostatok financií na vyplatenie toho druhého. A tak, či sa im to páči alebo nie, žijú na jednej kope. Zdroj spomínanému portálu odhalil, že moderátorka s deťmi obýva vrchné poschodie, zatiaľ čo český podnikateľ s novou partnerkou žije na prízemí.

 A zdá sa, že rodina s milenkou bude takto žiť ešte nejaký čas... Vilu sa im totiž nedarí ani predať. A dôvodom má byť premrštená cena. Hoci reálna hodnota luxusného sídla je vraj do 4 miliónov eur, Hájek si sídlo so štyrmi spálňami a tromi kúpelňami cení na 5,5 milióna eur. Záujemci sa tak zatiaľ nehrnú. 

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek  (Zdroj: Ján Zemiar)

