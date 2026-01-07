Belohorcová vystavila svoje telo v bikinách na obdiv: Nikdy nevyzerala lepšie!

KRIVÁŇ - Zasnežené hory, horúca vírivka a Zuzana Belohorcová v bikinách. Pozrite, vystavilo svoje telo ma obdiv!
Zuzana Belohorcová opäť dokázala, že vek je len číslo. Exmoderátorka sa na sociálnych sieťach podelila o zábery z výnimočného oddychu v srdci slovenskej prírody. Na fotografii pózuje v jednoduchých čiernych bikinách, usmiata, uvoľnená a plná energie. Zasnežené hory a horúca vírivka, to je kombinácia, ktorú chce zažiť každý.
Zuzana si viditeľne vychutnáva zaslúžený relax ďaleko od problémov. Fanúšikovia si okamžite všimli jej skvelú formu. Postava, ktorú by jej mohli závidieť aj oveľa mladšie ženy. V komentároch sa objavujú slová obdivu, chvály aj povzbudenia – mnohí sa zhodujú, že Zuzana vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým.
„Vyzeráte lepšie ako kedykoľvek predtým. Myslím, že rozchod vám pomohol, odpútať sa od človeka, ktorý vam bral energiu a do vás viac menej len kopal a hasil váš oheň, lebo všetko bolo len on on on a teraz začínate konečne žiariť," zhodnotila jedna z fanúšičiek. „To je postava Bohyne," napísal zase muž. Veď pozrite sami!
