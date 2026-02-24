Utorok24. február 2026, meniny má Matej, zajtra Frederik, Frederika

Škandál v autobuse: Vodičovi praskli nervy! Agresívnych opilcov vyhodil ako vrecia zemiakov

PLZEŇ - Plzenskí policajti preverujú incident z minulého týždňa, ktorý zachytila náhodná svedkyňa na mobilný telefón. Vodič mestského autobusu sa rozhodol rázne vyriešiť situáciu s dvoma agresívnymi cestujúcimi, ktorí obťažovali ostatných pasažierov. Hoci šofér pri ich vyhadzovaní nešetril vulgárnymi výrazmi, Dopravný podnik sa za svojho zamestnanca postavil. Podľa vedenia totiž konal v záujme bezpečnosti a neporušil žiadne predpisy.

Incident sa odohrala na linke číslo 29 na zastávke Poliklinika Slovany. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom je vidieť, ako vodič autobusu prichádza k ležiacemu mužovi a kričí: „Ty zm*de ožratý, vole.“ Následne mu zdvíha nohy, ktoré ešte trčia vo vozidle, a bez milosti vyhadzuje jeho veci na chodník. Keď sa druhý agresor pokúsil do autobusu kopať, šofér vyšiel von znova a urobil si poriadok aj s ním.

Podľa svedkyne, ktorá video zverejnila na TikToku, boli obaja muži silne pod vplyvom alkoholu a správali sa agresívne. Plzeňské mestské dopravné podniky (PMDP) potvrdili, že situácia bola vážna. „Vodič počas jazdy zaznamenal hluk a letiacu fľašu z priestoru, kde sa muži nachádzali. Vyhodnotil situáciu ako nebezpečnú pre ostatných pasažierov aj majetok podniku,“ opísal hovorca René Vávro pre iDnes.

Šofér najskôr mužov vyzval, aby dobrovoľne vystúpili. Keď na výzvu nereagovali a ďalej ohrozovali svoje okolie, rozhodol sa pre rázne riešenie. Hoci interné predpisy odporúčajú v takýchto chvíľach volať políciu, vodič sa rozhodol, že situáciu zvládne sám, aby nezdržoval linku a zaistil bezpečnosť ostatných.

Zatiaľ čo internetoví diskutujúci šoféra oslavujú ako hrdinu, ktorý „upratal opilcov ako vrecia zemiakov“, polícia je vo svojich vyjadreniach opatrnejšia. Prípadom sa začali policajti zaoberať až po tom, čo video zaplavilo sociálne siete. „Prípad evidujeme ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a budeme zisťovať, k čomu presne na mieste došlo,“ uviedla policajná hovorkyňa Michaela Raindlová. Paradoxom je, že v čase incidentu nikto z cestujúcich ani svedkov hliadku neprivolal.

Na Kováčika sa to valí z každej strany! Borbély bije na poplach: Ak delegáti neotočia, slovenskému futbalu zazvonia zvony
AKTUÁLNE Fico pácha vlastizradu: Opozičná SaS podala trestné oznámenie na premiéra
Z Jadranu prišiel tvrdý odkaz! Putinovi užitoční idioti v srdci Európy, píše denník o Ficovi a Orbánovi
Škandál v autobuse: Vodičovi praskli nervy! Agresívnych opilcov vyhodil ako vrecia zemiakov
Z Jadranu prišiel tvrdý odkaz! Putinovi užitoční idioti v srdci Európy, píše denník o Ficovi a Orbánovi
USA porušili obchodnú dohodu! EÚ je pripravená prijať odvetné kroky
Večné chemikálie! Belgičania sa sťažujú na koncern 3M, ide o znečistenie
Totálny TRAPAS v Inkognite! Hádači nespoznali slovenskú olympioničku: Ach jaj, to čo tipovali...?
Špina už sa valí! Lauru Vizváryovú rozniesli na kopytách: Nie sú lóve, tak to hráš na obeť?
Markizácky ženích to nebude mať ľahké: Ďalšie krásky ODHALENÉ... TÁTO sa o muža pobila!
Z chladnokrvnej VRAŽDY režiséra je obvinený jeho syn: Hrozí mu DOŽIVOTIE, ale... Vinu POPIERA!
Najlepšie FOTO roka: Medzi státisícmi zaujala aj snímka slovenského autora
Máte POPRASKANÉ päty? Podľa odborníčky to nie je len estetický problém, ale VAROVNÝ signál TOHTO orgánu!
Na pláži našli niečo, čo pripomína TVORY Z INEJ planéty: Aj odborníci zostali po pozretí fotiek V POZORE! TO je čo?
ŠOKUJÚCI objav pod povrchom Mesiaca: GIGANTICKÁ štruktúra s hmotnosťou miliárd kilogramov vyvoláva množstvo otázok!
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
