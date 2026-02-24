Škandál v autobuse: Vodičovi praskli nervy! Agresívnych opilcov vyhodil ako vrecia zemiakov

PLZEŇ - Plzenskí policajti preverujú incident z minulého týždňa, ktorý zachytila náhodná svedkyňa na mobilný telefón. Vodič mestského autobusu sa rozhodol rázne vyriešiť situáciu s dvoma agresívnymi cestujúcimi, ktorí obťažovali ostatných pasažierov. Hoci šofér pri ich vyhadzovaní nešetril vulgárnymi výrazmi, Dopravný podnik sa za svojho zamestnanca postavil. Podľa vedenia totiž konal v záujme bezpečnosti a neporušil žiadne predpisy.
Incident sa odohrala na linke číslo 29 na zastávke Poliklinika Slovany. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom je vidieť, ako vodič autobusu prichádza k ležiacemu mužovi a kričí: „Ty zm*de ožratý, vole.“ Následne mu zdvíha nohy, ktoré ešte trčia vo vozidle, a bez milosti vyhadzuje jeho veci na chodník. Keď sa druhý agresor pokúsil do autobusu kopať, šofér vyšiel von znova a urobil si poriadok aj s ním.
Podľa svedkyne, ktorá video zverejnila na TikToku, boli obaja muži silne pod vplyvom alkoholu a správali sa agresívne. Plzeňské mestské dopravné podniky (PMDP) potvrdili, že situácia bola vážna. „Vodič počas jazdy zaznamenal hluk a letiacu fľašu z priestoru, kde sa muži nachádzali. Vyhodnotil situáciu ako nebezpečnú pre ostatných pasažierov aj majetok podniku,“ opísal hovorca René Vávro pre iDnes.
Šofér najskôr mužov vyzval, aby dobrovoľne vystúpili. Keď na výzvu nereagovali a ďalej ohrozovali svoje okolie, rozhodol sa pre rázne riešenie. Hoci interné predpisy odporúčajú v takýchto chvíľach volať políciu, vodič sa rozhodol, že situáciu zvládne sám, aby nezdržoval linku a zaistil bezpečnosť ostatných.
Zatiaľ čo internetoví diskutujúci šoféra oslavujú ako hrdinu, ktorý „upratal opilcov ako vrecia zemiakov“, polícia je vo svojich vyjadreniach opatrnejšia. Prípadom sa začali policajti zaoberať až po tom, čo video zaplavilo sociálne siete. „Prípad evidujeme ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a budeme zisťovať, k čomu presne na mieste došlo,“ uviedla policajná hovorkyňa Michaela Raindlová. Paradoxom je, že v čase incidentu nikto z cestujúcich ani svedkov hliadku neprivolal.