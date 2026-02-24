Totálny TRAPAS v Inkognite! Hádači nespoznali slovenskú olympioničku: Ach jaj, to čo tipovali...?

BRATISLAVA – Tak toto nevyšlo! V obľúbenej šou Inkognito sa odohral moment, na ktorý budú hádači ešte dlho spomínať. Pred ich očami sedela jedna z najúspešnejších slovenských krasokorčuliarok histórie – a oni o tom nemali ani tušenie!
Do štúdia prišla sympatická brunetka, ktorá však nebola tajným hosťom, ale "obyčajnou" súťažiacou. A práve to zrejme všetkých poriadne zmiatlo. Nikomu totiž ani len nenapadlo, že oproti nim sedí olympionička. „Podľa mňa je to asistentka kúzelníka,“ vystrelil úplne mimo Marián Čekovský. „Ja si myslím, že pani Oľga je inštruktorkou Jin jógy,“ pridala sa sebavedomo Evelyn. Ani jeden z tipov však nemal s realitou nič spoločné!
Na stoličke oproti nim totiž sedela Oľga Beständigová – slovenská olympionička zo Salt Lake City 2002 v krasokorčuľovaní a tiež bývalá turecká reprezentantka v športových dvojiciach. A to nie je všetko! Toto drobné žieňa je 7-násobnou majsterkou Slovenska, sedemkrát reprezentovala na majstrovstvách Európy a päťkrát štartovala na majstrovstvách sveta.
Keď zazneli tieto úspechy, v štúdiu by ste počuli spadnúť špendlík. Hádačom doslova padla sánka. Ako prvá precitla Zuzana Kubovčíková Šebová: „Ja sa musím priznať, že mne už teraz docvaklo - Oľga Beständigová, mám pravdu?" Následne situáciu okomentovala s typickým humorom. „Dámy a páni, toto je historicky prvé Inkognito, v ktorom bol tajný hosť už v prvom kole!“
A aby toho nebolo málo, Čeky si napokon uvedomil, že sa s Oľgou vlastne poznajú! O to väčší trapas… Diváci sa zabávali, no v štúdiu to chvíľami vyzeralo, že sa niektorí prepadnú pod zem. Jedno je isté – na túto epizódu sa bude ešte dlho spomínať. A Oľga? Tá si celý zmätok vychutnala s noblesou pravej športovej hviezdy. Vy si zasa vychutnajte reláciu INkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
