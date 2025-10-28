NENAŽRANÝ Hájek: Za vilu na Tenerife chce vyše 5 miliónov eur, ale REÁLNA cena? Pfuuuha!

TENERIFE - Podnikateľ Vlasta Hájek sa počas rozvodu so Zuzanou Belohorcovou očividne nechce uskromniť. Ich spoločnú vilu na Tenerife ponúka za astronomických 5,5 milióna eur, no podľa realitných znalcov je takáto cena úplne mimo reality. Hádky o majetok sa tak ešte len poriadne rozbiehajú.
Z rozprávky do tvrdej reality. Manželstvo Belohorcovej a Hájka sa po osemnástich rokoch rúca a na povrch vychádzajú nepríjemné detaily. Kým moderátorka ostáva pri deťoch, jej ešte stále manžel si užíva po boku novej milenky v luxusnej vile, ktorú teraz ponúka na predaj.
Belohorcová po bolestnom rozchode rapídne schudla: Takú diétu nechcete! ALE... črtá sa nový chlap?
To znamená, že skutočná hodnota vily je približne o polovicu nižšia, než čo si Hájek pýta. Napriek tomu ide o pôsobivé sídlo. Má štyri spálne, tri kúpeľne, luxusný infinity bazén, udržiavanú záhradu, wellness zónu, posilňovňu a priestrannú garáž pre desať áut. Hájek tam ešte donedávna žil so Zuzanou a ich dvomi deťmi. Podľa dôveryhodných informácií si však milenku nasťahoval hneď, ako Zuzana opustila ostrov.
Kým Zuzka drží rodinu nad vodou a rieši rozvod, Vlasta sa tvári, akoby sa ho žiadne povinnosti netýkali. Pri takto premrštenej cene vily sa dá čakať, že boj o majetok bude ešte poriadne divoký.
