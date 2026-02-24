Podľa prieskumu by voľby v Poľsku vyhrala Občianska koalícia

VARŠAVA - Poľská strana Občianska koalícia (KO) by v prípade volieb zvíťazila so ziskom 29 percent hlasov, vláda Donalda Tuska by však stratila väčšinu v Sejme. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre TVP Info zverejneného v utorok.
Tesne za KO by sa umiestnila hlavná opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) 26 percentami. S výraznejším odstupom nasledujú Konfederácia so ziskom 14 percent a krajne pravicová Konfederácia Koruny Poľskej Grzegorza Brauna so siedmimi percentami. Do Sejmu by sa dostala aj koaličná Ľavica so šiestimi percentami a ľavicová opozičná strana Razem s piatimi percentami, čo je hranica pre vstup do parlamentu.
Vládni ľudovci z PSL a Poľsko 2050 by podľa prieskumu získali po dve percentá hlasov, čo na vstup do parlamentu nestačí. Prieskum sa uskutočnil 19. až 20. februára na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov kombinovanou metódou telefonického a online zberu dát.