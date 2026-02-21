Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

ROZVOD najznámejšej českej milenky: Exmanžel odhalil šokujúcu PRAVDU

PRAHA - Exmanžel odhalil šokujúcu pravdu! Najznámejšia česká milenka prekvapila verejnosť slovami o rozvode. Ako to celé teda je?

Josef Kokta sa konečne rozhodol prehovoriť o svojom manželstve s Ornellou Koktovou a odhalil detaily, ktoré verejnosť doteraz nepoznala. Informácia o ich rozvode sa dostala na verejnosť počas oslavy jej 33. narodenín. Podľa jeho slov však k rozvodu došlo už pred niekoľkými rokmi. Samotnú novinku oznámila Ornella priamo na oslave. Reakcie prítomných boli vraj plné údivu, pretože o situácii netušila ani jej blízka kamarátka Agáta Hanychová.

Kokta sa spočiatku k celej veci nevyjadroval, no pre Expres spravil výnimku. „Rozvod prebehol. Nie je to nič vymyslené. Rozviedli sme sa pred štyrmi rokmi. Urobili sme to kvôli ochrane Ornelly a detí pred mojimi problémami s dlhmi, aby netrpeli nájazdmi exekútorov. Tie exekúcie mi pomáha splácať Ornella a dôchodok,“ vysvětlil zkrachovalý podnikatel. V rozhovore sa dotkol aj projektu, na ktorom Ornella pracovala minulý rok. Zdôraznil, že dokument vznikol z jej vlastnej iniciatívy a nešlo o jeho nápad.

„Dokument o jej živote točila celý minulý rok. Nie je to moja práca, dokument si sama vymyslela a makala na ňom Ornella. Je za tým veľa práce a veľa peňazí. Aj tak sme to dali za cenu jednej kávy, aby to bolo dostupné masám ľudí,“ dodal Kokta. Neodpustil si ani poznámku smerom k Agáte Hanychovej a jej reakcii na celú situáciu.

„Je to dokument, nie podcast, kde od ľudí chcete každý mesiac 6 eur. To, že sa Agi nahnevala, je nepríjemné, ale touto udalosťou im stúpajú aj čísla na Hero hero. Ornella o dokumente Agáte nepovedala, pretože neudrží žiadne tajomstvo a všetko by vykecala dopredu, tak ako o tom dome. Keby bola skutočnou kamarátkou, tak by jej pomohla,“ uviedol. Podľa informácií portálu Super je ich rozvod skôr formálnou záležitosťou. Hoci už nie sú manželmi na papieri, vraj naďalej fungujú ako pár.

