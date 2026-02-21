ÚMRTIE herca Erica Danea (†53): Pred smrťou nahral POSLEDNÝ ODKAZ svojim dcéram!

LOS ANGELES - Herec Eric Dane (†53), ktorého si diváci pamätajú najmä zo seriálov Klinika Grace či Euphoria, sa pred smrťou stihol rozlúčiť s tým najcennejším, čo mal – so svojimi dcérami. Jeho posledné slová lámu srdce.
Len niekoľko hodín po oznámení jeho úmrtia zverejnil Netflix emotívny záverečný rozhovor v sérii „Famous Last Words“. Dane v ňom otvorene prehovoril o boji s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS) a nahral odkaz pre svoje dve dospievajúce dcéry, 15-ročnú Billie a 14-ročnú Georgiu. „Billie a Georgia, tieto slová sú pre vás,“ začína herec dojímavý odkaz. „Snažil som sa. Niekedy som zakopol, ale snažil som sa. A myslím, že sme si spolu užili veľa krásnych chvíľ, však?“
S láskou spomínal na spoločné dovolenky pri mori – Malibu, Santa Monicu, Havaj či Mexiko. „Vidím vás, ako sa celé hodiny hráte v oceáne, moje vodné deti. Tie dni boli rajom,“ povedal so zreteľnou nostalgiou. Dane mal dcéry s herečkou Rebeccou Gayheart. Hoci sa pár po 13 rokoch manželstva v roku 2017 rozišiel, v marci 2025 stiahla žiadosť o rozvod – krátko predtým, ako herec oznámil, že mu diagnostikovali ALS. V rozhovore zhrnul štyri životné lekcie, ktoré si želal dcéram zanechať.
Tou prvou je žiť prítomnosťou. „Roky som sa strácal vo vlastnej hlave, utápal sa v pochybnostiach, hanbe a výčitkách. Stále som si prehrával, čo som mal alebo nemal urobiť. Už nie. Naučil som sa žiť teraz.“ Dcéram odkázal, aby si vážili každý jeden okamih a aby sa nebáli zamilovať – nielen do človeka, ale aj do vášne či sna. „Nájdite niečo, čo vás prinúti ráno vstať z postele. Svoj sen. A choďte si za ním naplno.“ Priznal, že on sa do herectva zamiloval už ako tínedžer a že ho miloval až do posledných dní. „Moja práca ma nedefinuje, ale napĺňa ma.“
Ďalšou radou bolo múdro si vyberať priateľov. „Nájdite si svojich ľudí. Tí najlepší vás budú podporovať bez podmienok a bez súdenia.“ Práve priatelia mu počas choroby stáli po boku. „Už nedokážem robiť ani bežné veci – šoférovať, ísť do posilňovne či na kávu. Tak prídu oni za mnou. Jednoducho sa ukážu. To je obrovská vec.“ Poslednou lekciou bolo bojovať – s dôstojnosťou a až do posledného dychu. „Táto choroba mi berie telo, ale nikdy mi nevezme ducha,“ vyhlásil odhodlane.
Dcéram pripomenul, že zdedili jeho silu a odolnosť. „To je moja superschopnosť – vždy sa postavím. A keď vás zasiahne niečo nečakané, bojujte a čelte tomu s úprimnosťou, integritou a gráciou.“ Záver patril najemotívnejším slovám. „Vy dve ste moje srdce. Ste moje všetko. Dobrú noc. Milujem vás. To sú moje posledné slová,“ povedal so slzami v očiach.
Eric Dane zomrel vo veku 53 rokov po odvážnom boji s ALS. „S ťažkým srdcom oznamujeme, že Eric vo štvrtok popoludní odišiel,“ uviedla rodina vo vyhlásení. Posledné dni strávil obklopený manželkou, dcérami a najbližšími priateľmi. Jeho blízki zdôraznili, že sa počas choroby stal veľkým podporovateľom osvety a výskumu ALS a chcel pomáhať ďalším ľuďom s rovnakou diagnózou.